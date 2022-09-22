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iPhone 14'ün kazalara karşı algılama gücü kaydedildi

8 Eylül'deki Apple etkinliğinde tanıtılan iPhone 14'ün trafik kazası algılama özelliği test edildi. Özelliği iki çarpışmayla ölçen YouTube kanalı, özelliğin sorunsuz çalıştığını ve 10 saniye sonrasında acil yardım çağırdığını videoya kaydetti.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 14:59
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iPhone 14'ün trafik kazası algılama özelliği test edildi

iPhone 14'ün kazalara karşı algılama gücü kaydedildi
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Araba kazası algılama ve acil yardım çağırma özelliğiyle dikkat çeken iPhone 14 bir YouTube kanalı tarafından test edildi. Gerçek bir kaza deneyimi yaratan YouTuber, iPhone’un kaza anındaki ifadelerini tek tek kayda aldı. 

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; İki tane araba çarpışmasında test edilen özellik iki durumda da başarı gösterdi. Kazadan birkaç saniye sonra kaza olduğunu algılayan iPhone ise birkaç saniye boyunca kullanıcıdan acil yardım isteyip istemediği hakkında bir yanıt bekledi. 10 saniyelik bir sayaç başlatan cihaz süre bitince acil yardım çağırma özelliğini devreye soktu.

iPHONE 14'ÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

İşletim sistemi: iOS 16

Ekran: 6.1 inç – 460 ppi, 2796 x 1290 piksel, 120 Hz ProMotion, Dynamic Island tasarımı

Boyut: 147,5 mm uzunluk, 71.5 mm, 7,85 mm

Ağırlık: 206 gram

İşlemci: Apple A16 Bionic

Depolama: 128 / 2566 / 512 GB ve 1 TB dahili hafıza

RAM: 6 GB

Kamera: 48 Megapiksel ana kamera, f/1.78 diyafram, ikinci nesil optik görüntü sabitleme teknolojisi

Arka kamera: [email protected](8K), [email protected](4K), [email protected]

Ön kamera: 12 Megapiksel, f/1.9 diyafram, 4K 60 FPS video kaydı

Ağır çekim modu: Saniyede 120 / 240 kare, 1080p ağır çekim video desteği

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