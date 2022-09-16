iPhone 14'ün uydu iletişimi hangi ülkelerde kullanıma başladı? Türkiye'ye geldi mi

Far Out etkinliğinde tanıtılan iPhone 14 ile duyulan bu özelliğin, hayat kurtarabilecek nitelikte olduğu duyuruldu.

Uydu üzerinden iletişim kuran özellik sayesinde, herhangi bir yerde mahsur kalan kişi, kaza yaptığında veya başımıza kötü bir şey geldiğini düşündüğünde, üstelik telefonunun da çekmediği durumda uydu üzerinden iletişim kurarak acil durum servislerine bildirim gönderebilecek bir servis olarak tanımlanmaktadır.

Acil yardım SOS özelliğiyle kullanılan bu iletişim yöntemini, iPhone 14 telefonuna aktive ettikten itibaren 2 yıl boyunca ücretsiz şekilde kullanılabilmektedir.

Uydu üzerinden acil yardım SOS özelliği, doğrudan bir uyduya bağlanırken, yalnızca hücresel ve Wi-Fi kapsama alanı dışında kullanılabilmektedir.

HANGİ ÜLKELERDE KULLANILACAK

Uydu üzerinden iletişim özelliği şu an yalnızca ABD ve Kanada’da kullanılabilir durumdadır. Birçok ülkeden iPhone kullanıcıları, özelliğin ne zaman kendi ülkelerine geleceğini merak ederken Apple, MacPrime’a yaptığı açıklamayla gündeme geldi.

Apple, bu yılın sonuna kadar birkaç ülkeye daha uydu üzerinden acil yardım SOS özelliğini duyurmayı planladıklarını, ve gelecek yıl içerisinde de buna devam ederek daha fazla ülkeyi dahil edeceklerini duyurdu.

ÖZELLİK TÜRKİYE’YE GELECEK Mİ?

iPhone 14’ün uydu üzerinden iletişim özelliğinin Türkiye’ye gelip gelmeyeceği hakkında henüz bir bilgi mevcut değildir. Bundan ziyade aslında ABD ve Kanada dışında diğer hangi ülkelere geleceği de bilinmemektedir.