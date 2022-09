﻿iPhone şarj aletinin orijinal olup olmadığı nasıl anlaşılır

Orijinal şarj aleti ve sahte şarj aletini birbirinden ayırmak oldukça kolaylaştı. Dolandırıcıların tuzağına düşmek istemeyen kullanıcılar şarj aletinin nasıl orijinal olup olmadığını yöntemini aramaya başladı. Teknoloji uzmanları ise kullanıcılara genel olarak ürünün ambalajını kontrol etmeleri gerektiğini belirtmektedir.

İŞTE İPHONE ŞARJ ALETİNİN SAHTE OLUP OLMADIĞINI ANLAMANIN YOLLARI:

1- PAKETLEME VE KABLO YÜZEYİNİ KONTROL

Apple onaylı iPhone şarj aletleri ve kablolarının ambalajında MFi (Made For iPhone) logosu bulunmaktadır. Apple geçtiğimiz dönemlerde bu logolarda değişikliğe gittiği açıkladı. Bu logolar farklı şekillerde görülmektedir. Sahte veya sertifikasız kablo ve aksesuarları belirlemek için aksesuarın kendisini ve paketini dikkatlice incelemelidir.

Apple Lightning – USB kablosunda, USB bağlayıcısından yaklaşık 18 cm’lik mesafede “Designed by Apple in California” ibaresi yer almaktadır. Ayrıca kablo üzerinde “Assembled in China”, “Assembled in Vietnam” veya “Indústria Brasileira” ibarelerinden biri bulunması gerekir. Bu metnin sonunda ise 12 haneli bir seri numarası yer alır.

2- KABLONUN LİGHTNİNG VE USB UÇLARINI KONTROL

Alınan ürünler detaylı bir şekilde incelendiğinde orijinal olup olmadığını anlaşılabilir.

Öncelikle orijinal Apple kablolarının Lightning uçları gri/metalik bağlantı plakası ekine sahiptir. Sahte ya da sertifikasız olanlarda ise bu bölüm daha farklı renklerde satılabilir.

Apple boot’un eni ve boyu 7.7 mm x 12 mm olarak sabittir. Diğer ürünlerde ise bu uzunluk farklılık gösterebilmektedir.

Orijinal ya da sertifikalı olan iPhone şarj kablolarının temas noktalarında işçilik çok daha iyidir. Diğer ürünler ise kaplamaları ve pürüzlü yüzeyleri ile kendisini belli etmektedir.

USB uçlarda ilk dikkat edilmesi gereken yer ise USB kabuğunun iç kilitleri orijinal ürünlerde ikizkenar yamuk şeklindedir. Sertifikasız üründe ise bu kilitler genelde dik açılı olarak satılmaktadır.

Orijinal kabloda USB temas noktaları altın kaplamadır. Diğer ürünlerde ise bu bölümler gümüş kaplama olarak üretilmektedir.

Orijinal olmayan ürünlerde ise USB kabuğu yüzeyinde bir mandal veya sabitleme boşluğu yer almaktadır.

Orijinal ürün ile diğerleri arasında fark yaratan bir diğer kısım ise USB uçların yalıtkan kısımlarıdır. Sertifikalı ve orijinal ürünlerde bu kısımlar pürüzsüzdür. Öte yandan sahte ürünlerde ise bu bölümlerde girinti ve çıkıntılar olabilmektedir.

iPhone şarj aletlerini belirtilen yönlerden ayırt etmek mümkündür. Sertifikasız ürün kullanmak kısa vadede avantajlı gibi görünse de uzun vadede telefon ve diğer cihazlarda önemli hasarlar oluşturabilir. Bu da ilerleyen aşamalarda daha büyük masraflara yol açmaktadır.