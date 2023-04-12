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'iPhone'umu bul' da çıkan sorun herkesi aynı eve topladı

Sosyal medya iPhone'da meydana gelen bir olayla çalkalanıyor. İddialara göre Teksas'ta iPhone'u kaybolan herkes 'iPhone'umu bul' uygulamasını kullandı. Ancak uygulama bozulduğu için herkesi aynı evde topladı.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 06:41
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iPhone'unumu bul'da sorun çıktı. Herkes aynı eve toplandı

'iPhone'umu bul' da çıkan sorun herkesi aynı eve topladı
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Teksas’ta bir ev sahibi ‘iPhone’umu Bul’ hatası yüzünden zor anlar yaşıyor.

Apple, akıllı telefon ve tabletini kaybeden kullanıcılarını aylardır Scott Schuster’ın evine yönlendiriyor. Birkaç aydır evine onlarca insan geldiğini söyleyen Schuster, Apple’dan yardım alamadığını söyledi.

APPLE’IN BUL UYGULAMASI NASIL KULLANILIR

Apple’ın Bul uygulaması, GPS üzerinden tarayarak telefonun konumunu gösteriyor. Yazılımsal bir sorun yüzünden bazı cihazların hep aynı ve yanlış adresteymiş gibi göründüğü ifade edildi. Schuster, Apple Destek’in konuyla ilgili hiçbir şey yapmadığını aktardı.

CİHAZLARIN ÇALINDIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Yerel basına konuşan Scott Schuster, son aylarda oldukça tuhaf anlar yaşadığını belirtti. iPhone ve iPad’lerinin bu evde olduğunu düşünerek kapıyı çalan kullanıcılar, cihazlarının çalındığını söyledi. Bu yüzden bazı kişilerin polisle geldiğini aktardı.

“BANA TEHLİKE YARATABİLİR”

7 ve 9 yaşında iki çocuğa sahip olduğunu belirten endişeli baba, ‘bu durum bana tehlike yaratabilir’ dedi. “En büyük endişem bu. Birisi potansiyel olarak eve silahla gelebilir” ifadelerini kullandı.

Yazılım mühendisi olan Schuster, Apple’a resmi bir rapor sunmak da dahil olmak üzere durumu çözmek girişiminde bulundu. Çabalarına rağmen, hatayı düzeltmek için hiçbir şey yapılmadığını ve insanların kapısına gelmeye devam ettiğini bildirdi.

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