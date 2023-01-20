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Remzi Özdemir borsadan bildirdi. Doları euroyu bilen adam tüyoyu almış olmalı

Borsa yabancıların özellikle bankacılık sektörü hisselerindeki ısrarlı satışına rağmen yükseliyor.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 16:55
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Doları euroyu bilen adam tüyoyu almış olmalı. Remzi Özdemir borsadan bildirdi

Remzi Özdemir borsadan bildirdi. Doları euroyu bilen adam tüyoyu almış olmalı
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Borsa geçtiğimiz hafta yaşadığı sert düşüşten sonra yükselişini sürdürüyor. Endeks bugün de bankacılık sektöründeki yukarı hareketten dolayı yükseliyor. Borsa 100 endeksi sadece 0.40 yükselirken. Bankacılık endeksinde yüzde 5'e yakın yükseliş var.

Yeniçağ Gazetesi ekonomi yazarı Remzi Özdemir konuyla ilgili dikkat çeken bir yorum kaleme aldı.

İşte Remzi Özdemir'in konuyla ilgili yorumu:

Bu yükselişte en çok dikkat çeken ise yabancı satışlarına rağmen endeksin yükselmesi. Yabancılar son bir haftada özellikle Yapı Kredi, İş Bankası ve Akbank hisselerinde yoğun satış yaptılar.

YABANCI NEDEN SATIYOR

Yabancıların seçim beklentisiyle alım yapması beklenirken tam tersi satış yapmaları kafaları karıştırdı. Yabancıların neden sattığı yollunda net bir tahmin yapan uzman yok. Ancak AKP’nin son dönemde adeta uçaktan atar gibi dağıttığı paraların seçimi kazanma olasılığını ortaya çıkarttığı görüşünü ortaya çıkartıyor. İddialara göre seçim sonrası yabancılar Türkiye’de finansal kriz bekliyor.

KİM ALIYOR?

Borsada yabancıların satışı yerli yatırımcılar ve bireysel emeklilik fonları karşılıyor. Yüzde 30 devlet katkısı nedeniyle bireysel emeklilik fonları hızla büyürken paranın bu fonlar vasıtasıyla borsaya yönelmesi sağlanıyor.

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