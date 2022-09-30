﻿Karakol saldırısında 19 kişi hayatını kaybetti

Devlet televizyonuna konuşan Sistan-Beluçistan Emniyet Müdürü Ahmed Tahiri, "Olay, Sünni vatandaşlar cuma namazından çıkarken teröristlerin ibadet edenlere yaklaşıp cami ve ibadet edenlerin önündeki polis karakoluna ateş açması sırasında meydana geldi." dedi. İranlı yetkili, "Karakoldaki polisler hemen teröristlere ateş ederek karşılık verdi ve çok sayıda terörist öldürüldü. Saldırıda çok sayıda polis memuru ve sivil vatandaş da yaralandı." ifadelerini kullandı.

İran İstihbarat Bakanlığı: Gösterilerde 9 yabancı uyruklu tutuklandı

İran, Almanya, Polonya, İtalya, Fransa, İsveç ve Hollanda vatandaşları dahil olmak üzere 9 yabancı uyruklunun tutuklandığını açıkladı

IRNA'ya göre, ülkenin önde gelen Sünni din adamlarından ve Zahidan kenti Cuma İmamı Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi de kentteki olaylara ilişkin halka sağduyu çağrısında bulunarak, "Yaşanan olay çok acı ve talihsizdir ve bugünkü olaylara hangi ellerin karıştığını belirlemek için bu olay araştırılmalıdır." dedi.

İSTİHBARAT KOMUTANI ÖLDÜ

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Zahidan kentinde cuma namazı sonrası karakola ve meydandaki vatandaşlara yönelik saldırıda Devrim Muhafızları Ordusu'nun Sistan-Beluçistan eyaletindeki istihbarat komutanı Albay Ali Musevi'nin de hayatını kaybettiği bildirildi.

İran devlet televizyonu "Devrim Muhafızları Ordusu'nun Sistan-Beluçistan eyaletindeki istihbarat komutanı Albay Musevi, Zahidan kentindeki Mekki Cami yakınında teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada yaralandığını" duyurdu. İranlı komutanın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Yarı resmi Fars Haber Ajansı, öğle saatlerinde kentte Sünnilere ait bir cami ve polis karakolunun yakınında bulunan Razi Caddesi'nde toplanan kalabalığa, kimliği belirlenemeyen kişilerce ateş açıldığını duyurmuştu. Açılan ateş sonucu en az 2 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Olaylar sırasında kentteki bir kamu binası, itfaiye aracı ve bir banka şubesinin de ateşe verildiği kaydedilmişti.

IRNA ise saldırıdan önce kentte Sünnilere ait Mekki Mescidi Cuma İmamı Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi'nin cuma hutbesi sırasında, bir güvenlik görevlisi tarafından 15 yaşındaki bir kızın cinsel istismara uğradığına ilişkin haberlerden söz etmesi üzerine bazı kişilerin karakola saldırdığı, bir kişinin de bir otobüsle çarparak karakolun duvarını yıkmaya çalıştığını aktarmıştı.

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde ise polis karakoluna saldıran kişilere ateş açıldığı ve çok sayıda kişinin yaralandığı görüldü. (AA)