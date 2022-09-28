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  • Sezen Aksu da tepkisiz kalmadı: Eşitlenebilmek için kaç ton acı lazım

Sezen Aksu da tepkisiz kalmadı: Eşitlenebilmek için kaç ton acı lazım

İran'daki rejim karşıtı protesto gösterileri 11. gününe girerken ülkenin hemen her yerinde protestolar olanca şiddetiyle devam ediyor. Sadece ülke sınırlarında kalmayan protestolar İran vatandaşlarının yaşadığı pek çok ülkede de kendisini gösteriyor. Yapılan protestolara açıklamalarıyla ve hareketleriyle destek veren ünlü isimler de var. Bunlar arasına Sezen Aksu da katıldı.

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 19:50
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İranda gerçekleşen protestolarla ilgili olarak Sezen Aksu paylaşımda bulundu

Sezen Aksu da tepkisiz kalmadı: Eşitlenebilmek için kaç ton acı lazım
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Sosyal medya hesapları üzerinden İran'daki protestolarla ilgili açıklamada bulunan Sezen Aksu, "Özgürlük kaç ölüm ister?" diye sordu. Aksu, "Genç yaşta hayatı elinden alınan Mahsa Amini ve özgürleşme mücadelesi veren tüm İran ve dünya kadınlarının cesareti önünde saygıyla eğiliyorum…Acınız acım, mücadeleniz mücadelemdir" ifadelerini kullandı.

"ACINIZ ACIM"

İran’ın başkenti Tahran’da 13 Eylül’de ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra ölen Mahsa Amini ile ilgili Sezen Aksu da bir mesaj paylaştı. Resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yazılı açıklama yapan Sezen Aksu, şu ifadeleri kullandı:

“Uzun zamandır karmakarışık duygu ve düşüncelerle olup biteni izliyorum, acaba diyorum bu ataerkil erkek terazisinde eşitlenebilmek için daha kaç ton acı lazım? Özgürlük kaç ölüm ister? Kaç kadın, kaç evlat, kaç kavga, kaç savaş, kaç işkence, kaç cehennem ister?

İranlı kadınlar bu kederli geçmişin örtüsünü yırttılar, yanlarına iyi insanları aldılar, ateşin üstüne üstüne yürüyorlar. Genç yaşta hayatı elinden alınan Mahsa Amini ve özgürleşme mücadelesi veren tüm İran ve dünya kadınlarının cesareti önünde saygıyla eğiliyorum…

Acınız acım, mücadeleniz mücadelemdir.”

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