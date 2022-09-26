İran'daki protestolar sahneye taşındı. Alkışlar eşliğinde saçlarını kesti

İran'da kadın, erkek demeden milyonlarca insan sokaklara dökülüp polis ile karşı karşıya gelirken, İran'daki protestolara destek vermek isteyen binlerce kadın da başörtülerini atıp saçlarını kesmişlerdi.

Yaşanan protestolar dalga dalga tüm dünyaya yayılmaya devam ediyor. Pek çok ülkede bununla ilgili protestolar yapılarken Türkiye'de de ünlü isimlerden İran'da özgürlükleri için protestolarda bulunan kadınlara destek veriliyor. Kimi ünlü isimler sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili destek mesajları paylaşırken şarkıcı Melek Mosso konser vermek için çıktığı sahnede saçlarını kesti.

Elinde makasla sahneye çıkan Mosso, performansı öncesi saçlarını keserek Amini'ye saygısını sundu ve İran'daki protestolara desteğini gösterdi. Mosso saçlarını keserken onu izlemeye gelen hayranları da alkışlarla destek verdi.