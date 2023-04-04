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Moskova'da kritik Suriye zirvesi. Türkiye, Rusya, İran ve Suriye'den ortak karar

Rusya'nın başkenti Moskova'da, Türkiye, Rusya, İran ve Suriye dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde dörtlü teknik toplantı yapıldı. Toplantının ardından 4 ülke istişarelere devam edilmesi konusunda mutabakata vardı.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 21:49
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Türkiye Rusya İran ve Suriye'den ortak karar. Moskova'da kritik Suriye zirvesi

Moskova'da kritik Suriye zirvesi. Türkiye, Rusya, İran ve Suriye'den ortak karar
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Rusya Dışişleri Bakanlığında, Bakan Sergey Lavrov'un açılış konuşmasını yaptığı toplantıda, Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar başkanlık etti.

Toplantıya Rusya'yı temsilen Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Ülkeleri Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, İran'ı temsilen Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Danışmanı Ali Asgar Hacı, Esed rejimini temsilen de Dışişleri Bakan Yardımcısı Eymen Susan katıldı.

Toplantı basına kapalı olarak gerçekleşti.

MUTABAKATA VARILDI

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 3-4 Nisan tarihlerinde Rusya'nın başkenti Moskova'da Türkiye, Rusya, Beşşar Esed rejimi ve İran dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde dörtlü istişareler gerçekleştirildi.

Taraflar, müteakip Dışişleri Bakanları toplantısının hazırlıklarına ilişkin hususları ele alırken, her ülke tutumunu ve görüşlerini şeffaf ve açık bir şekilde dile getirdi.

Bu bağlamda, taraflar istişarelere devam edilmesi hususunda mutabık kaldı.(AA)

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