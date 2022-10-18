İran’da Hameney'i öven marşı söylemeyi reddeden liseli öğrenci polisler tarafından dövülerek öldürüldü

İran’da Mahsa Amini’nin öldürülmesinin ardından polisler tarafından dövülen 16 yaşındaki Asra Panahi de yaşamını yitirdi.

Ülkede 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin 16 Eylül’de ‘ahlak polisi’ tarafından dövülerek öldürülmesinin ardından rejim karşıtı kitlesel protestolar başlamıştı. İran kolluk kuvvetlerinin bu protestolara karşılığı sert olurken, insan hakları kuruluşlarının verilerine göre 200’den fazla kişi hayatını kaybetti.

The Guardian’ın İran Öğretmen Sendikaları Koordinasyon Konseyi’nin Telegram hesabından yaptığı açıklamaya dayandırdığı haberine göre, protestoların yaygınlaşması karşısında başlatılan operasyonlar kapsamında polisler, Güney Azerbaycan eyaletinde yer alan Erdebil kentindeki bir kız lisesine baskın düzenledi.

Polisler burada öğrencilerden, İran'ın 'dini lideri' Ali Hamaney’i öven ‘Salam Farmandeh’ adlı marşı söylemelerini istedi. Kız lisesindeki öğrenciler ise marşı okumayı reddetti. Bunun üzerine polisler öğrencileri dövmeye başladı.

Öğrencilerden bazıları aldıkları darbeler nedeniyle hastanelik oldu; hastaneye kaldırılan öğrencilerden 16 yaşındaki Asra Panahi yaşamını yitirdi.

“YETKİLİLER SORUMLULUĞU REDDEDİYOR”

İranlı yetkililer, Panahi'nin ölümünde kolluk kuvvetlerinin sorumluluğunu reddetti. Devlet televizyonunda Panahi'nin amcası olduğu öne sürülen bir kişi 16 yaşındaki öğrencinin ölümünün “doğumsal kalp rahatsızlığından” kaynaklandığını iddia etti. Rejim yetkilileri de benzer bir savunma yaptı.

Panahi'nin ölüm haberi, ülke çapında eylemler düzenleyen kız öğrencilerin öfkesini daha da artırdı. Panahi’nin yanı sıra 17 yaşındaki Nika Şakarami ve 16 yaşındaki Sarina İsmailzade'nin ölümü de gençlerin eylemlerinin büyümesinin önemli nedenleri olmuştu.

İranlı yetkililer bu iki gencin de ölümünün eylemlerle ilişkili olmadığını, gençlerin intihar ettiklerini ileri sürüyor.