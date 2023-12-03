İran'dan İsrail’e ikinci uyarı: Savaşın genişleme ihtimali var

İran, bölgedeki savaşın genişleyebileceğine dair uyarılarını bir kez daha tekrarladı. Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, İsrail’in Gazze ve Batı Şeria'da işlediği savaş suçları durdurulmadığı takdirde bölgedeki savaşın kapsamının genişlemesi ihtimali olduğunu belirtti.

KAYNAK: AA
İran'dan İsrail’e ikinci uyarı: Savaşın genişleme ihtimali var

İran Dışişleri Bakanlığı’nın Telegram grubundan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede Gazze’deki son gelişmeler ve İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) arasındaki iş birliği hakkında fikir alışverişinde bulundu.

“İNSANİ YARDIM GÖNDERME İMKANININ SAĞLANMASI GEREKİYOR”

Abdullahiyan, "Siyonist rejimin Gazze halkına yönelik askeri saldırılarının bir an önce durdurulması ve insani yardım gönderme imkanının sağlanması gerekiyor." dedi.

İsrail’in "Filistinlileri topraklarından zorla çıkarmaya yönelik plan ve eylemlerini" reddettiklerini belirten Abdullahiyan, mevcut sorunun temelinde İsrail’in "işgal ve saldırganlığının" bulunduğunu söyledi.

“SAVAŞIN GENİŞLEME İHTİMALİ VAR”

Abdullahiyan, "İsrail rejiminin Gazze ve Batı Şeria'da işlediği savaş suçları durdurulmadığı takdirde bölgedeki savaşın kapsamının derinleşerek genişlemesi ihtimali var." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail’in, ABD’nin destek politikalarını, Gazze’deki askeri saldırıları sürdürmesi ve sivilleri öldürmesi için bir teşvik olarak gördüğünü ifade eden Abdullahiyan, bunun savaşın devamı ve genişlemesi riskini arttıran bir faktör olduğunu belirtti.

Abdullahiyan, İran ile UAEA arasındaki iş birliğinin son durumuna da değinerek bu iş birliğinin teknik ve hukuki çerçevede devam edeceğini kaydetti.

“ÇÖZÜM DİPLOMATİK YOLA ODAKLANMAK”

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell de Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki gerilimin bir an önce durdurulması gerektiğini belirtti.

AB’nin, İsrail'in uluslararası hukuka bağlı kalmasını sağlamaya çalıştığını söyleyen Borrell, "Filistin sorununun çözümünün diplomatik yola odaklanmak olduğuna, askeri saldırıların devam etmesinin krizin tırmanmasına yol açacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Borrell, İran ile UAEA arasındaki yapıcı iş birliğinin devam edeceği yönündeki umudunu dile getirdi

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