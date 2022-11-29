Dostluk mu kazanacak düşmanlık mı? Dünya 24 yıl önce çekilen bu fotoğrafı özledi

SEDAT KAYA / Özel haber

Dünya Kupası kurasının ender bir eşleşmeyle bir araya getirdiği her iki taraftarın fanatikleri bu karşılaşmaya bir kin maçı gözüyle bakıyor.

İran hükümetinin destekçileri bu galibiyeti ülkelerinin "Büyük Şeytan"a karşı kaçınılmaz zaferinin kanıtı olarak kullanırken, her iki ülkenin ılımlı taraftarları bu maçın futbolun bölünmeleri yenebileceğini göstermek için bir fırsat olduğunu vurguluyor.

İranlı hükümete muhalif taraftarlar, İran'da kadın hakları çağrısı yapan protestolar ışığında, takımı destekleyip desteklememe konusunda bölünmüş durumda.

Hükümet karşıtları İran'ın ABD'ye karşı kazanacağı bir zaferin, hükümet tarafından propaganda amacıyla kullanılacağından korkuyor.

1998 yılında Fransa'da oynanan Dünya Kupası'nda İran'ın Amerika'yı 2-1 yendiği maçta iki takımın futbolcuları bir araya gelerek dostluk fotoğrafı çektirmişti.