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Galler tarih oluyor. Dünya Kupası'ndan sonra adı değişiyor

İran'a 2-0 yenilen Galler Milli Takımı Dünya Kupası'ndan sonra bu ismi kullanmayacak.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 17:50
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Artık Galler diye bir ülke olmayacak

Galler tarih oluyor. Dünya Kupası'ndan sonra adı değişiyor
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Birleşik Krallığın kendilerine taktığı Galler (Wales) ismini bir türlü benimsemeyen Galler Futbol Federasyonu turnuva sonrası kendi öz dillerindeki Cymru adını kullanma kararı aldı.
Galler Futbol Federasyonu (FAW) Genel Direktörü Noel Mooney, "Takımın adı her zaman Cymru olmalı, biz burada buna böyle diyoruz," dedi. Mooney "Şu anki görüşümüz, ulusal düzeyde kendimize açıkça Cymru diyoruz . Milli takımlarımıza da böyle diyoruz. Web sitemize bakarsanız, kendimizden nasıl bahsettiğimiz görürsüz. Biz Cymru'yuz.


Takımımız adı her zaman Cymru olmalı.UEFA ile görüşüyoruz.  Gal dilinin yeniden dirilişini teşvik etmeye niyetliyiz " diye konuştu.

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