İrem Derici Altın Kelebek töreninde heyecanına hakim olamadı

Altın Kelebek ödül töreninin açılış şovunu yapan İrem Derici’nin törene katıldığı anlarda yaptığı konuşma sosyal medyada gündem oldu. Derici "Çok güzelim, çok alımlıyım, çok seksiyim, çok zekiyim." ifadelerini kullandı.

KAYNAK: Haber Merkezi
İrem Derici Altın Kelebek töreninde heyecanına hakim olamadı

Altın Kelebek ödül töreninin açılış şovunu yapan İrem Derici açılıştan önce heyecanına hâkim olamayınca ortaya bu yüz güldüren görüntüler çıktı.

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Törene katılan isimlerle röportaj yapan basın mensuplarının yanına giden Derici, esprili açıklamalarda bulundu. "Arkadaşlar merhaba, ben 'Beton' Derici" diyerek sözlerine başlayan Derici'nin açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.

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İrem Derici şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar merhaba, ben 'Beton' Derici. Çok güzelim, çok alımlıyım, çok seksiyim, çok zekiyim. Açılış şovunu ben yapacağım, çok kritik anlar yaşanacak. Doktor bekliyor beni şu an, tansiyonumu ölçecek. Ciddiyim bu arada... 14 metredeyim Allah bana kolaylık versin, dua edin bana. Hadi yallah..."

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