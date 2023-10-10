İrem Derici’nin Harbiye konseri için verdiği para dudak uçuklattı

İrem Derici bir aydır aralıksız hazırlık çalışmalarını sürdürdüğü Harbiye Açık Hava konserinden zaferle çıktı. Son yılların en büyük prodüksiyonuna imza atan Derici ve ekibi uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir şovla İstanbul seyircisinin karşısındaydı. Geçmişte de benzer sahne şovları hazırlayan İrem Derici bu kez çıtayı zirveye taşıdı ve bir “show girl” olarak adını Harbiye sahnesine altın harflerle yazdırdı.

Dün gece kimsenin yapamadığını yapan İrem Derici’nin sahne şovu için tam 3 milyon TL harcandı! 16 kişilik orkestrası ve 20 dansçıdan oluşan ekibiyle sahneye çıkan Derici’nin konserinde toplam 150 kişi çalıştı. Marakeş, Amsterdam, İstanbul ve New York başlıklı dört bölümden oluşan konserde her şehir için ayrı dekor, ışık ve kostümler hazırlandı. İrem Derici sahnesine “Beton’un Yeri” adını verdi. Bu sahnede ışık şovları ve şarkılarıyla müthiş bir atmosfer yaratan İrem Derici hem görsel hem de işitsel anlamda Harbiye’de zaferini ilan etti.

Konserin en özel anlarından biri de İrem Derici’nin Atatürk’ün sevdiği şarkıları akustik olarak söylediği bölümde yaşandı. Bir aydır ekibiyle aralıksız provalar yapan İrem Derici her detayı eksiksiz düşünmüştü. “Ben bu işim ‘Messi’siyim” diyen İrem Derici muhteşem geçen gecenin sonunda dakikalarca alkışlandı.

"KİMSEYE HESAP VERMEM"

Seyircisiyle bol bol sohbet eden İrem Derici’nin “Magazincilere bozuldum biraz. ‘Neden bu kadar sık sevgili değiştiriyorsunuz?’ diye sordular. Dedim ki ‘Bugün başka şeyler sorup benim 3 milyonluk sahne şovumun önüne geçemezsiniz. Hiç boşuna uğraşmayın’. Az bile sevgili değiştiriyorum, herkes kendi hayatına baksın, 3 gün sonra yine aşık olurum kimseye de hesap vermem” sözleri büyük bir tezahüratla karşılandı.

