İrem Derici bikinili pozlarını paylaştı. Beğeni butonu çöktü

Şarkıcı İrem Derici kız arkadaşlarıyla çıktığı tatilden fotoğraflarını paylaştı. İspanya'nın Barselona şehrine giden ünlü şarkıcı bikinili pozlarıyla sosyal medyayı adeta yıktı geçti.

İrem Derici bikinili pozlarını paylaştı. Beğeni butonu çöktü

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Şarkıcı İrem Derici kız arkadaşlarıyla İspanya'nın Barselona şehrine gitti. Bir süredir eski Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan ile birliktelik yaşayan ünlü şarkıcı bikinili pozlarıyla adeta nefes kesti.

640xauto.jpg

Siyah beyaz bikinisiyle teknede pozlar veren İrem Derici'ye kısa sürede binlerce beğeni geldi. Derici bu pozlarını kız arkadaşlarını etiketleyip "Aşkım selülitlerimi örttün" diye yazdı.

sarkici-irem-derici-bikinili-pozlarini-paylasti-16013741-74-m.jpg

Ünlü isme sosyal medyada; 'Napıyorsun sen ya kalp bizdeki de kalp', 'İtfaiye yok mu tekne yanıyor', 'Çok güzelsin çok', 'Taş gibi hatun' yorumları yapıldı.

sarkici-irem-derici-bikinili-pozlarini-paylasti-16013741-3435-m.jpg

İlgili Haberler
İrem Derici havalimanında karşılaştı şok yaşadı
İrem Derici'den Jennifer Lopez'e 'kurabiyeli' övgü
İrem Derici'den kötü haber! Hastalığını anlattı
İrem Derici kalçasına yapılan yoruma sessiz kalmadı: Öyle bir cevap verdi ki
Öne Çıkanlar
Torpil odası ve vatandaşlık borsası
Torpil odası ve vatandaşlık borsası
Fatih Terim fonundan parasını kurtaran tek kişiyi Şerafettin Tilki açıkladı
Fatih Terim fonundan parasını kurtaran tek kişiyi Şerafettin Tilki açıkladı
Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Şener Üşümezsoy dün gece Susurluk'ta olan depremin anlamını açıkladı
Şener Üşümezsoy dün gece Susurluk'ta olan depremin anlamını açıkladı
Beşiktaş kov bunları. Gürel Yurttaş suçluları tek tek açıkladı
Beşiktaş kov bunları. Gürel Yurttaş suçluları tek tek açıkladı
West Ham United Konferans Ligi şampiyonu! İnanılmaz bir son
West Ham United Konferans Ligi şampiyonu! İnanılmaz bir son
Son Haberler
Acun Ilıcalı Hull City'den sonra bir kulüp daha satın aldı Spor
Acun Ilıcalı Hull City'den sonra bir kulüp daha satın aldı
Demet Özdemir yatırımını Komşu’ya yaptı. Fiyatı dudak uçuklattı Magazin
Demet Özdemir yatırımını Komşu’ya yaptı. Fiyatı dudak uçuklattı
Terör örgütü PKK'nın sözde Münbiç yapılanmasında görevli terörist Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalandı Güncel
Terör örgütü PKK'nın sözde Münbiç yapılanmasında görevli terörist Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalandı
Fahrettin Koca kimdir? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hangi görevlerde bulundu? Keşfet
Fahrettin Koca kimdir? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hangi görevlerde bulundu?
Torpil odası ve vatandaşlık borsası Güncel
Torpil odası ve vatandaşlık borsası
Sudan'da BM Temsilcisi istenmeyen kişi ilan edildi Dünya
Sudan'da BM Temsilcisi istenmeyen kişi ilan edildi
Ratanya bitkisi aşırı regl kanamasına iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Ratanya bitkisi aşırı regl kanamasına iyi geliyor