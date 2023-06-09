İrem Derici bikinili pozlarını paylaştı. Beğeni butonu çöktü

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Şarkıcı İrem Derici kız arkadaşlarıyla İspanya'nın Barselona şehrine gitti. Bir süredir eski Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan ile birliktelik yaşayan ünlü şarkıcı bikinili pozlarıyla adeta nefes kesti.

Siyah beyaz bikinisiyle teknede pozlar veren İrem Derici'ye kısa sürede binlerce beğeni geldi. Derici bu pozlarını kız arkadaşlarını etiketleyip "Aşkım selülitlerimi örttün" diye yazdı.

Ünlü isme sosyal medyada; 'Napıyorsun sen ya kalp bizdeki de kalp', 'İtfaiye yok mu tekne yanıyor', 'Çok güzelsin çok', 'Taş gibi hatun' yorumları yapıldı.