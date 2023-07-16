İrem Derici sahnede arkasını dönünce olay oldu.Kumaş yetmedi dedikleri bu olsa gerek

Bu ara özel hayatıyla gündem olan İrem Derici, önceki akşam İzmir'de sahneye çıktı. Güzel şarkıcı sahnede giydiği kıyafetle olay oldu. İrem Derici'nin mayoya benzer tarzdaki pantolonuna yorum yağdı.

İrem Derici sahnede arkasını dönünce olay oldu.Kumaş yetmedi dedikleri bu olsa gerek

Editör: Özlem KIRAL

Eski Survivor yarışmacılarından Atakan Işıktutan’a gönlünü kaptıran ve aşk pozlarıyla adından söz ettiren İrem Derici, önceki akşam İzmir'de sahneye çıktı. Fenomen Meriç Keskin'in paylaştığı anlarla dikkat çeken Derici yine sahnede şov yaptı.

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Konuklarına muhteşem bir akşam yaşatan Derici'nin sahne kostümü ise sosyal medyanın diline düştü.

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Sahne kıyafeti ile dikkat çeken ünlü şarkıcı, pantolona benzer bir alt giymişti. Ancak pantolonun önü ve arkası mayo tarzındaydı.

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İddialı seçimleriyle dikkat çeken Derici'nin bu tarzı sosyal medyada gündem oldu. İrem Derici'nin arkası ve önü açık pantolonuna "Kumaş yetmedi dedikleri bu olsa gerek", "Merak etme aşkım pantolon giydim", "Çok kötü arkasını önünü unutmuş gibi" yorumları yapıldı.

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