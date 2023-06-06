İrem Derici havalimanında karşılaştı şok yaşadı

Şarkıcı İrem Derici ekranlardan uzak olan erkek kardeşi Cemre Derici ile tesadüfen havalimanında karşılaştı. Sosyal medyada kardeşiyle bir fotoğrafını yayınlayan Derici, yaşadığı şaşkınlığı takipçilerine anlattı.

İrem Derici havalimanında karşılaştı şok yaşadı

Editör: Ersoy ÖZDEM

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan şarkıcı İrem Derici, şu sıralar yaşadığı aşkla gündemden düşmüyor. irem-derici-nin-beyaz-transparan-pa-imrv.jpg

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Özel hayatı ve şarkılarıyla gündemden düşmeyen İrem Derici, uzun süredir bir araya gelmediği erkek kardeşi Cemre Derici ile Adana Havalimanı'nda karşılaştı.

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O anları sosyal medya hesabından paylaşan Derici, kardeşiyle herkesi şaşkına çevirdi.

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Instagram hesabından babasının diğer evliliğinden dünyaya gelen kardeşiyle fotoğrafını paylaşan Derici, "Ya kardeşimle Adana Havalimanı'nda karşılaştım, dünyanın en saçma anıydı Cemre Derici. Arkadaşı da diyor ki 'ne biçim ailesiniz'" notunu yazdı.

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