İrem Derici kalçasına yapılan yoruma sessiz kalmadı: Öyle bir cevap verdi ki

İrem Derici, kalçasının dikkat çektiği kareler paylaştı. Bir takipçisi kalçasına "Onu da mı yaptırdın?" deyince, İrem Derici bu yoruma sessiz kalmadı.

İrem Derici kalçasına yapılan yoruma sessiz kalmadı: Öyle bir cevap verdi ki

İrem Derici, kalçasının dikkat çektiği kareler paylaştı. Bir takipçisi kalçasına "Onu da mı yaptırdın?" deyince, İrem Derici bu yoruma sessiz kalmadı.

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Ünlü şarkıcı İrem Derici, sosyal medyayı aktif olarak kullanan bir isim. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Atakan Işıktutan ile yakın olduğu fotoğrafları paylaşan Derici, şimdi de kalçasının ön plana çıktığı kareler paylaştı.

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Bir takipçisi kalçasına "Onu da mı yaptırdın. Taş gibi bir şey oldun" yorumunu gören ünlü şarkıcı bu yoruma öyle bir karşılık verdi ki... İşte o yanıt:

"Yok be pörsük. Pozdan öyle çıkmış...

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