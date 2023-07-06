İrem Derici Elon Musk'a patlıcanlı gönderme yaptı. ''Al o mavi tiki...' diyerek ağır sözler söyledi

Facebook’un sahibi Meta şirketi, Twitter’a rakip olarak geliştirdiği Threads platformunu erişime açtı. Uygulamaya ilk yedi saatte 10 milyon kişi kayıt oldu.

Threads’e kaydolan İrem Derici yaptığı paylaşımda Twitter'ın sahibi Elon Musk'a ağır sözlerle yüklendi. Derici profil resminin yanında sabit durum yazısına ‘Elon sana g***n’ diyerek bir patlıcan resmi paylaşıyor.

Elon Musk, Twitter'ı satın aldıktan sonra 'paralı mavi tik' uygulamasını devreye sokmuştu. Mavi tik için yıllık ödeme yapan ünlü şarkıcı İrem Derici'de geçtiğimiz nisan ayında yaptığı paylaşımda, Elon Musk'a isyan etmişti.

''Az önce uyku sersemi mal gibi yıllık ödeme yaptım mavi tik için. Nasıl bir ün kaybı korkusu sen düşün'' şeklindeki paylaşımıyla Twitter'a yıllık ödeme yaptığını duyuran ünlü popçunun 'mavi tik'i geri alınmıştı.

'DÜNYA PARA VERDİM'

Twitter'da 864.4 bin takipçisi bulunan Derici yaşanan duruma isyan ederek, Elon Musk'ı da etiketleyerek hesabından ''Kız dünya yükü para da verdim nerde tikim b** yiyen'' ifadelerini kullanmıştı….

Facebook’un sahibi Meta şirketi, Twitter’a rakip olarak geliştirdiği Threads platformunu erişime açılmasıyla kayıt yapan İrem Derici yaptığı paylaşımda Elon Musk'a ağır sözlerle yüklendi. Derici profil resminin yanında sabit durum yazısına ‘Elon sana g***n’ diyerek bir patlıcan resmi paylaşıyor.

“Şimdi o mavi tiki g***e sokabilirsin Elon.Günaydın çocuklar. Resmen tekrar ünlüyümdür.”