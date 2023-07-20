İrem Derici’nin bikinili pozuna gelen yorum sevgilisini kızdırdı

Ünlü şarkıcı İrem Derici sevgilisi Atakan Işıktutan ile tatilden pozlarını paylaştı. Derici'nin bikinili pozuna gelen yoruma ise Işıktutan'dan cevap gecikmedi.

İrem Derici’nin bikinili pozuna gelen yorum sevgilisini kızdırdı

Ünlü şarkıcı İrem Derici özel hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor. Aradığı aşkı Atakan Işıktutan'da bulan İrem Derici şu sıralar çok mutlu. Şarkıcı mutluluğunu sosyal medya hesabından sevgilisi ile pozlarını paylaşarak da gösteriyor.

640xauto-1.jpg

İrem Derici ve sevgilisi tatilden pozlarını sosyal medyada paylaştı.

Derici'nin bikinili haline "Zengin de olsan o çatlaklar gitmiyor" yazdı. Verdiği yanıtlarla adından söz ettiren şarkıcı bu sefer sakindi ve bu yoruma "Shoplaya shoplaya öldük bomb.k bir güzellik algısı hepimizin psikolojisini yedi" yanıtını verdi.

Atakan Işıktutan ise sevgilisini savunarak "Benim de göğsüm kalçalarım çatlak ne var yani? Allah beyninizi çatlatmasın. Çatlak olmasa gözünün üstünde kaş var dersiniz" diyerek bu takipçiye kızdı.

640xauto-001.jpg

İlgili Haberler
İrem Derici sahnede arkasını dönünce olay oldu.Kumaş yetmedi dedikleri bu olsa gerek
İrem Derici Elon Musk'a patlıcanlı gönderme yaptı. ''Al o mavi tiki...' diyerek ağır sözler söyledi
İrem Derici İbrahim Büyükak'ı tehdit etti
İrem Derici'den sevgilisiyle ilgili flaş itiraf
Öne Çıkanlar
İmamoğlu’nun sızan videosuna Kılıçdaroğlu’nun ilk tepkisi
İmamoğlu’nun sızan videosuna Kılıçdaroğlu’nun ilk tepkisi
Yırtık çarıklı Türk askeri ve askere alınmayan beyzadeler. Bu fotoğrafı unutma Türk evladı
Yırtık çarıklı Türk askeri ve askere alınmayan beyzadeler. Bu fotoğrafı unutma Türk evladı
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’na Saray desteğindeki ilginç benzerlik
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’na Saray desteğindeki ilginç benzerlik
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?
İmamoğlu videodaki sızıntıyı kıl payı fark edememiş, detay her şeyi ortaya çıkardı
İmamoğlu videodaki sızıntıyı kıl payı fark edememiş, detay her şeyi ortaya çıkardı
Uçak bileti fiyatlarına zam mı geldi? Uçak bileti tavan fiyatı ne kadar oldu?
Uçak bileti fiyatlarına zam mı geldi? Uçak bileti tavan fiyatı ne kadar oldu?
Son Haberler
Melek Mosso'dan aşk dolu pozlar. Herkes dövmelerine takıldı Magazin
Melek Mosso'dan aşk dolu pozlar. Herkes dövmelerine takıldı
Ukrayna’dan Rusya’ya misilleme Dünya
Ukrayna’dan Rusya’ya misilleme
Pelkas'ın yeni adresi belli oldu Spor
Pelkas'ın yeni adresi belli oldu
Şap hastalığı alarmı! 21 Mahalle karantinaya alındı Güncel
Şap hastalığı alarmı! 21 Mahalle karantinaya alındı
Gomez gitti gidiyor. İspanyol ekip Uruguaylı golcüye talip Spor
Gomez gitti gidiyor. İspanyol ekip Uruguaylı golcüye talip
Böcek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması Sağlık
Böcek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması
Beşiktaş transferi duyurdu Spor
Beşiktaş transferi duyurdu