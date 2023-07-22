İrem Derici hastaneye kaldırıldı

Şarkıcı İrem Derici, vereceği konser üzeri rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Geçirdiği enfeksiyon bir türlü düzelmeyen Derici, çıkacağı konseri iptal etmek zorunda kaldığını yaptığı sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.

İrem Derici hastaneye kaldırıldı

Düzce’de gerçekleşen bir festivalde sahne alması beklenen şarkıcı İrem Derici, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle sahnesini iptal etti.

Ani bir rahatsızlık geçiren ve bunu sosyal medya paylaşımıyla duyuran İrem Derici, Akçakoca Belediye Başkanı Mehmet Okan Yanmaz ile görüşerek üzüntülerini belirtti.

Hem Yanmaz’dan hem de Akçakocalılardan özür dileyen Derici, sosyal medya hesabından şunları yazdı:

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"Sabaha karşı yüksek ateş ve kusmayla hastaneye kaldırıldım. Büyük bir enfeksiyon geçiriyorum ve 3 gün konuşmam dahi yasak, ses tellerime de yansıdı bu durum.

Son dakikakaya kadar kortizonlarla ayaklanırım belki diye uğraştık ama nafile. Haftalardır dört gözle beklediğim Akçakoca Belediyesi'nin düzenlediği festivale katılamayacağım inanılmaz büyük bir üzüntüyle belirtmek istiyorum.

Ben ne hallerde sahneye çıktım ama ses gidince elden bir şey gelmiyor. Herkesten çok özür diliyorum, size söz daha büyük bir enerjiyle en güzeli size borcum olsun."

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