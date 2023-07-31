İrem Derici konser kıyafetleri İstanbul'da kalınca çıldırdı

Konserden konsere koşan İrem Derici havaalanında zor anlar yaşadı. Uçakla yolculuk yapan Derici'nin bavulu İstanbul'da kaldı. Sinirleri bozulan Derici sahne kıyafeti için alışverişe koşup bakın ne dedi.

İrem Derici konser kıyafetleri İstanbul'da kalınca çıldırdı

Bu yazın en çok konser veren isimlerinin başında gelen İrem Derici konserden konsere koşarken boş zamanlarında da sevgilisiyle deniz keyfi yapıyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Derici son olarak konser için uçağa bindi.

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Yaz sezonunu 9 Ekim’de Harbiye Açık Hava’da vereceği konserle kapatacak olan Derici havaalanında valizini bagaja verdi vermesine ama inince şoke oldu.

Uçağa bavulunun yüklenmediğini duyan Derici şoke oldu. "6'da sahnem var donla çıkacağım sahneye a.." diyen şarkıcı isyan etti.

Apar topar alışverişe giden İrem Derici daha sonra ise bir paylaşım daha yaparak "Donla çıkacağım diye sevinenlere kötü haber koşarak alışveriş yaptım dedi.

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