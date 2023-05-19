İrem Derici'den dudak dudağa aşk pozu

Editör: Osmancan EROK

Ünlü şarkıcı İrem Derici, sevgilisiyle dudak dudağa verdiği pozları paylaştı, sosyal medyayı adeta salladı.

Uzunca bir zamandır Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan ile aşk yaşayan Derici, son derece mutlu pozlarını Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Sık sık tatile çıkan çift bu sefer de soluğu Londra'da aldı. Londra'dan sevgilisiyle dudak dudağa pozlar yayımlayan ünlü şarkıcıya yorum ve beğeni yağdı.

''LONDON BABY''

Dudak dudağa 'London Baby!' mesajı ile yayımlayan Derici'yi hayranları yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.