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İrem Derici yeni sevgilisi Atakan Işıntutan'la ilişkisini anlattı

Şarkıcı İrem Derici ve Survivor Atakan Işıktutan’ın aşk yaşadığı iddia edilmişti. Derici, katıldığı canlı yayında sessizliğini bozdu ve yeni sevgilisiyle ilişkisini anlattı.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 15:19
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İrem Derici sessizliğini bozdu! Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan'a aşık oldu

İrem Derici yeni sevgilisi Atakan Işıntutan'la ilişkisini anlattı
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Ünlü şarkıcı İrem Derici, gönlünü Survivor Atakan Işıktutan’a kaptırdı. Derici, konuk olduğu programda ilk kez yeni ilişkisi hakkında konuştu.

Bir hafta önce başlayan mutlu bir ilişkisi olduğunu belirten Derici, Işıktutan ile ortak arkadaşları sayesinde tanıştıklarını ve çok iyi biri olduğunu söyledi.

FEYYAZ ŞERİFOĞLU'NUN KUZENİ ÇIKTI

Mutluluğu yüzüne yansıyan şarkıcı, Işıktutan'la birlikteliği için şöyle konuştu:

"Daha bir hafta olmadı. Ben salak sapalak sabah uyanıp 'anne, kızın aşık oldu' yazdım. Bundan çocuğun da haberi yoktu. Bizim çok ortak arkadaşımız var. Feyyaz Şerifoğlu benim çok yakın arkadaşımdır. Atakan da Feyyaz'ın kuzeni. Sosyal medyadan bir mesajlaşma başladı. Ben 2020'de bir mesaj atmışım ama cevap gelmeyince unutmuşum. Ben gördüğümde onun çok çapkın olduğunu düşünmüştüm ama Allah ailesine bağışlasın melek gibi adam. Bana çok iyi geliyor daha çok yeni."

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