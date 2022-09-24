İrem Helvacıoğlu ile Yolaç Özcan barıştı. ''Birbirimize bir şans daha verdik''

Oyuncu İrem Helvacıoğlu ve Yolaç Özcan’ın, ayrılıkları kısa sürdü. Barışan çift, Cansel Elçin’in doğum gününe katıldı.

Elçin'e yeni yaşında mutluluk dileyen Helvacıoğlu ve sevgilisi Yolaç Özcan, "Cansel'i çok severiz. O ve Zeynep hep mutlu olsun. Özel gününde birlikteydik çok güzel bir gece geçirdik" dedi.

Kendilerine yeni bir şans verdiklerini söyleyen Helvacıoğlu, "Bazı anlaşmazlıklar vardı ve konuştuk. Bunları aşabileceğimize karar verip, birbirimize tekrardan şans verdik" dedi.

Gazetecilerin "Bu barışmanın ardından evlilik teklif etmeyi planlıyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Özcan, "Bu yolda her zaman sürprizler olabilir" yanıtını vererek kafaları karıştırdı.