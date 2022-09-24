24 Eylül 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • İrem Helvacıoğlu ile Yolaç Özcan barıştı. "Birbirimize bir şans daha verdik"

İrem Helvacıoğlu ile Yolaç Özcan barıştı. "Birbirimize bir şans daha verdik"

Geçtiğimiz aylarda ayrıldıklarını açıklayan oyuncu İrem Helvacıoğlu ile Yolaç Özcan, barıştıktan sonra ilk kez görüntülendi. Cansel Elçin’in doğum gününe katılan ikili, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 10:40
Takip Et

İrem Helvacıoğlu ile Yolaç Özcan barıştıktan sonra ilk kez birlikte görüntülendi

İrem Helvacıoğlu ile Yolaç Özcan barıştı. ''Birbirimize bir şans daha verdik''
+
Aa
-

Oyuncu İrem Helvacıoğlu ve Yolaç Özcan’ın, ayrılıkları kısa sürdü. Barışan çift, Cansel Elçin’in doğum gününe katıldı. 

 

Elçin'e yeni yaşında mutluluk dileyen Helvacıoğlu ve sevgilisi Yolaç Özcan, "Cansel'i çok severiz. O ve Zeynep hep mutlu olsun. Özel gününde birlikteydik çok güzel bir gece geçirdik" dedi.

Kendilerine yeni bir şans verdiklerini söyleyen Helvacıoğlu, "Bazı anlaşmazlıklar vardı ve konuştuk. Bunları aşabileceğimize karar verip, birbirimize tekrardan şans verdik" dedi. 

Gazetecilerin "Bu barışmanın ardından evlilik teklif etmeyi planlıyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Özcan, "Bu yolda her zaman sürprizler olabilir" yanıtını vererek kafaları karıştırdı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sırpların silahını MKE'ninmiş gibi sattığı ortaya çıkmıştı... Ensarcı başkanın özgeçmişi de sahteymiş!
1
﻿Sırpların silahını MKE'ninmiş gibi sattığı ortaya çıkmıştı... Ensarcı başkanın özgeçmişi de sahteymiş!
﻿Sırpların silahını MKE'ninmiş gibi sattığı ortaya çıkmıştı... Ensarcı başkanın özgeçmişi de sahteymiş!
﻿Süleyman Soylu'ya bir hafta süre veren Ümit Özdağ yeni video paylaştı
2
﻿Süleyman Soylu'ya bir hafta süre veren Ümit Özdağ yeni video paylaştı
﻿Süleyman Soylu'ya bir hafta süre veren Ümit Özdağ yeni video paylaştı
﻿Kılıçdaroğlu'nun sözleri sonrası Meral Akşener'den dikkat çeken çıkış
3
﻿Kılıçdaroğlu'nun sözleri sonrası Meral Akşener'den dikkat çeken çıkış
﻿Kılıçdaroğlu'nun sözleri sonrası Meral Akşener'den dikkat çeken çıkış
﻿Dolandırıcı mısınız sorusuna Cem Uzan'dan olay yanıt. Bir anda yüzü kıpkırmızı oldu
4
﻿Dolandırıcı mısınız sorusuna Cem Uzan'dan olay yanıt. Bir anda yüzü kıpkırmızı oldu
﻿Dolandırıcı mısınız sorusuna Cem Uzan'dan olay yanıt. Bir anda yüzü kıpkırmızı oldu
﻿Kılıçdaroğlu SPK’yı borsa için son kez uyardı. Blöf yapmıyorum diyerek açıkladı
5
﻿Kılıçdaroğlu SPK’yı borsa için son kez uyardı. Blöf yapmıyorum diyerek açıkladı
﻿Kılıçdaroğlu SPK’yı borsa için son kez uyardı. Blöf yapmıyorum diyerek açıkladı
﻿Bakan Murat Kurum’un kuzeni 2 kişiyi öldürdü 
6
﻿Bakan Murat Kurum’un kuzeni 2 kişiyi öldürdü 
﻿Bakan Murat Kurum’un kuzeni 2 kişiyi öldürdü 
﻿7 yerinden bıçakladı. Dehşet anları kask kamerasında. Saldırgandan pişkin savunma
7
﻿7 yerinden bıçakladı. Dehşet anları kask kamerasında. Saldırgandan pişkin savunma
﻿7 yerinden bıçakladı. Dehşet anları kask kamerasında. Saldırgandan pişkin savunma
﻿Beşiktaş’ta ambulans şoförü ile kadın sürücü arasında ters yol tartışması
﻿Beşiktaş’ta ambulans şoförü ile kadın sürücü arasında ters yol tartışması
﻿Beşiktaş’ta ambulans şoförü ile kadın sürücü arasında ters yol tartışması
﻿Bundesliga ekibi Fenerbahçe'nin golcüsünü istiyor
﻿Bundesliga ekibi Fenerbahçe'nin golcüsünü istiyor
﻿Bundesliga ekibi Fenerbahçe'nin golcüsünü istiyor
﻿Selçuk İnan'dan yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı
﻿Selçuk İnan'dan yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı
﻿Selçuk İnan'dan yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı
﻿Bakan Varank GAP Sulama Projeleri protokol imza törenine katıldı
﻿Bakan Varank GAP Sulama Projeleri protokol imza törenine katıldı
﻿Bakan Varank GAP Sulama Projeleri protokol imza törenine katıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.