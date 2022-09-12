Alp Navruz’un partneri belli oldu 

‘Cennetin Çocukları’ dizisinde Alp Navruz’un partnerinin kim olacağı merka ediliyordu. Ünlü oyuncunun partneri sonunda belli oldu. TRT’nin yeni sezondaki iddialı dizilerinin başında gelen Gold Film imzalı “Cennetin Çocukları”nın başrol oyuncularından Alp Navruz, Halil rolüyle izleyicinin karşısına çıkacak.
Serdar Gözelekli’nin yöneteceği dizi Atike Hınçlıer’in “Yürek Çıkmazı” kitabından yola çıkılarak yazıldı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ayça Bingöl’ün “Cennet” rolünü canlandıracağı dizide Halil’in büyük aşkı Zeynep’i güzel ve başarılı oyuncu İrem Helvacıoğlu canlandıracak.
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