İrem Helvacıoğlu Pamukkale'de şifa aradı

Oyuncu İrem Helvacıoğlu, şifa bulmak için Pamukkale'ye gitti. Kendini şifalı sulara bırakan Helvacıoğlu çamur banyosu yaptı.

İrem Helvacıoğlu Pamukkale'de şifa aradı

Oyuncu İrem Helvacıoğlu arkadaşlarıyla birlikte Denizli’ye gitti. Pamukkale’yi ziyaret eden oyuncu mayosunu giyip bembeyaz travertenlerin üzerinde poz verdi.

irem1.jpg

Daha sonra Pamukkale’nin şifalı sularına kendini bıraktı. Travertenlerin içindeki beyaz çamuru üzerine sürerek banyo yaptı.

irem2.jpg

HASTALIKLARA İYİ GELİYOR

Suyun sıcaklığı çıktığı noktada 35-100 derece arası değişiyor ancak travertenlere ulaştığında içine girilebilecek kadar düşüyor.

irem3.jpg

İçinde kalsiyum, magnezyum, bikarbonat ve florür bulunan bu su tansiyon, romatizma, raşitizm, felç, deri, göz, sinir sistemi ile damar hastalıklarına iyi geliyor.

irem4.jpg

İlgili Haberler
İrem Helvacıoğlu’nun özel hayatıyla ilgili flaş gelişme
İrem Helvacıoğlu'na dünyaca ünlü Hintli şarkıcıdan teklif
Hazal Subaşı ile İrem Helvacıoğlu uyardı. Depremzede çocuklara gönderilen kitaplara dikkat edin
İrem Helvacıoğlu Güney Amerika yolcusu
Öne Çıkanlar
Ay ve yıldız Samsun'da parladı!
Ay ve yıldız Samsun'da parladı!
Milli Takım Kuntz'a rağmen kazandı
Milli Takım Kuntz'a rağmen kazandı
Hayvanseverlik adı altında rant gücüyle mafyalaşmış Pati Koruyucuları Derneği Paw Guards
Hayvanseverlik adı altında rant gücüyle mafyalaşmış Pati Koruyucuları Derneği Paw Guards
Suriyeli konteyner kenti ile SGK hortumlamaca
Suriyeli konteyner kenti ile SGK hortumlamaca
Büyükekşi Ali Koç'a ne söz verdi? Şerafettin Tilki açıkladı
Büyükekşi Ali Koç'a ne söz verdi? Şerafettin Tilki açıkladı
Uluslar Ligi'nde şampiyon İspanya! Hırvatlar yıkıldı
Uluslar Ligi'nde şampiyon İspanya! Hırvatlar yıkıldı
Son Haberler
Rap şarkıcısı sahnede hayatını kaybetti. Bir anda yere yığıldı Magazin
Rap şarkıcısı sahnede hayatını kaybetti. Bir anda yere yığıldı
Arda'nın bin yıl unutulmayacak golünü Zafer Arapkirli yazdı Spor
Arda'nın bin yıl unutulmayacak golünü Zafer Arapkirli yazdı
Semizotu mide kanamalarına iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Semizotu mide kanamalarına iyi geliyor
O gülüşün bedeli ağır Sağlık
O gülüşün bedeli ağır
Mehmet Büyükekşi'den Stefan Kuntz açıklaması: Ben getirmedim Spor
Mehmet Büyükekşi'den Stefan Kuntz açıklaması: Ben getirmedim
Kredi başvurusu yapana bu cevabı veriyorlar Ekonomi
Kredi başvurusu yapana bu cevabı veriyorlar