İrem Helvacıoğlu Pamukkale'de şifa aradı

Oyuncu İrem Helvacıoğlu arkadaşlarıyla birlikte Denizli’ye gitti. Pamukkale’yi ziyaret eden oyuncu mayosunu giyip bembeyaz travertenlerin üzerinde poz verdi.

Daha sonra Pamukkale’nin şifalı sularına kendini bıraktı. Travertenlerin içindeki beyaz çamuru üzerine sürerek banyo yaptı.

HASTALIKLARA İYİ GELİYOR

Suyun sıcaklığı çıktığı noktada 35-100 derece arası değişiyor ancak travertenlere ulaştığında içine girilebilecek kadar düşüyor.

İçinde kalsiyum, magnezyum, bikarbonat ve florür bulunan bu su tansiyon, romatizma, raşitizm, felç, deri, göz, sinir sistemi ile damar hastalıklarına iyi geliyor.