Bahçeli’den Kılıçdaroğlu açıklaması

Partisinin grup toplantısında konuşan Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanlığını kaybeden Kılıçdaroğlu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Sami Güntürkün Gürel KAYNAK: Haber Merkezi
Bahçeli’den Kılıçdaroğlu açıklaması

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. CHP’nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel oldu, Kılıçdaroğlu seçimi kaybetti.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı’nın ardından 812 oy ile Özgür Özel, partisinin 8. Genel Başkanı seçildi. Kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu ise 536 oy aldı.

Kemal Kılıçdaorğlu’nun Kurultay günü konuştuklarına değinen Bahçeli şunları dedi:

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 'sırtımdaki hançerlerle seçime girdim' itirafı gecikmiş bir itiraftır. O hançerlerin yanına yöresine geldiğinde iyilik meleği olmadığını Kılıçdaroğlu'nun da bilmesi gerekiyordu. Hiç şüphesiz CHP'deki genel başkan değişimi bizim gündemimiz değildir. Bize saygı duymak ve hayırlı olsun demek düşmüştür. Üzüldüğümüz husus Atatürk'ün kurduğu partinin büyük kurultayında şehitlere rahmet dilemek yerine casuslara, teröristlere, işbirlikçilere, kiralık gazetecilere selam gönderilmesidir.

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Kalem selamdan; selam kelamdan önce gelir. Selam Allah'ın selamıdır ancak teröriste selam veren sırtına ihanetin semerini vurmuş demektir. Biliniz ki bu tiplerden millete hayır gelmez, gelemez, gelemeyecektir. Biz Türkiye yüzyılı hedeflerini inşanın peşindeyiz. Tavsiyem odur ki hiç kimse hesap hatası yapmasın.

CHP yönetimine diyorum ki Selahattin Demirtaş teröristtir, HEDEP bölücüdür. Siyasetteki nifak tohumu ve ayrık otudur. Osman Kavala sorosçudur, suçludur ve cezasını çekecektir.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Kurultay'daki konuşmasında KılıçdaroğluİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e de çıkıştı. Seçim zamanı 6’lı masadan kalkan Akşener’e, Kılıçdaroğlu ilk kez yanıt verdi.

Uzun uzun anlattım. 6 parti bir araya geldik. Ülkeyi nasıl yöneteceğimiz için oturduk çalıştık. Ortak mutabakat metni hazırladık ve halkımızla paylaştık. Güçlendirilmiş parlementer sistem için çalışmalar yaptık. İş, cumhurbaşkanlığı adaylığının seçilmesine gelince masadan kalkmalar ve masaya geri dönmeler geldi. Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım. Usta Nazım'ın dediği gibi ateşi ve ihaneti gördük ama yılmadık, yıkılmadık. Yapılan bütün kumpaslara, yalana dolana rağmen, çalıştık, yılmadık, yıkılmadık asla ve asla boyun eğmedik. Yolu doğru olanın yükü ağır olur, hançerle beraber yükümüz ağırdı. Beni asıl üzen sırtımdaki yük değil sırtımdaki hançerlerdi. Seçim bitti, kazanamadık.

KİME SELAM YOLLADI?

Kılıçdaroğlu ayrıca konuşmasında Selahattin Demirtaş'a selam göndererek Demirtaşı'ı "Demokrasi Kahramanı" olarak tanımladı.

Kılıçdaroğlu:

Türkiye fiilen yarı açık cezaevine dönüştürülmüş durumdadır. Gazeteciler görevlerini yapamaz haldedirler. Bu kurultayımızda şu anda tutuklu olan Tolga Şardan’a, Can Atalay’a, Osman Kavala’ya, Selahattin Demirtaş’a, Tayfun Kahraman’a, Emine Mine Özerden’e, Yiğit Ali Ekmekçi’ye, Hakan Altınay’a ve Barış Pehlivan’a selam gönderiyoruz. Selam olsun size demokrasi kahramanları.

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