İsa Karaarslan sordu Fatih Tekke maziye daldı

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor, İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti. Alanyaspor'un teknik direktör Fatih Tekke, maç sonu basın toplantısında Yeniçağ Yazarı İsa Karaarslan’ın eski takımına karşı mücadele ettiğini hatırlatması üzerine dikkat çeken bir konuşma yaptı.

KAYNAK: Haber Merkezi
İsa Karaarslan sordu Fatih Tekke maziye daldı

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Alanyaspor deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor’u 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, maçın tamamının istedikleri gibi geçtiğini belirterek, "Yerleşmelerimizde sorunlar vardı ancak ön alan baskısında ve beraber hareket etmede de problemler yaşadık. 'Rakibimize çok pozisyon verdik.' diyemem fakat bu tip maçları daha dengeli ve doğru oynamalıydık. Ancak netice itibarıyla hak edilmiş bir 3 puandı." dedi.

Oyuncularının daha fazlasını istemeleri gerektiğini belirten Tekke, "Bizim açımızdan duygu zorlukları fazlaydı. Oyuncularım uzun süredir maç kazanamama duygusu olumsuz yansıyordu. Daha sert olmamız lazım. Daha fazla istememiz lazım. Galibiyet için Alanyaspor camiasını, oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu bizim için yeterli değil. Daha fazla istememiz lazım" diye konuştu.

“BAZEN SEVDİĞİNİZ KİŞİLERİ ÜZEBİLİYORSUNUZ”

Yeniçağ Yazarı İsa Karaarslan’ın “Bugünkü maçla beraber Alanyaspor’la beraber ligdeki ilk galibiyetinizi aldınız. Üstelik bu özel anı 3 ay öncesine kadar ev sahibi hoca olarak çıktığınız statta yaşadınız. Bu konuda duygularınız alabilir miyiz?” şeklinde yönelttiği soruya şu ifadelerle yanıt verdi:

"İstanbulspor benim özelimde iyi günlerin, bazen zor günlerin geçtiği ama hep güzel anılarla hatırlayacağım bir yer. Hep de öyle kalacak. Kulüp içerisinde ilişkiler ağabey, kardeş gibiydi. Duygulu bir maçtı. Oğlum orada. İstanbulspor’a başarılar diliyorum. Onların da bu durumdan çıkmasını arzu ederim fakat futbol bu. Burada bizim de sorumlu olduğumuz bir camia var. Daha fazlasını istiyoruz. Geçen sene İstanbulspor’da çok değerli şeyler yaptık. Güzel karşılandık. Bütün oyuncular hemen hemen geldi. Ecmel başkanımız geldi. Bizim 'Aile takımımız.' dediğimiz takım ama bazen bu oyunda sevdiğiniz kişileri üzebiliyorsunuz. Biz yapmamız gerekeni yapıyoruz. İşimizin gereği bu. Onlara da başarılar diliyorum"

Öne Çıkanlar
Emekli maaşı banka promosyonu nasıl alınır? Emekli maaşı banka promosyonu şartları neler?
Emekli maaşı banka promosyonu nasıl alınır? Emekli maaşı banka promosyonu şartları neler?
Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İş Bankası, Akbank, ING, Garanti BBVA, QNB Finansbank, Yapı Kredi emekli promosyonu
Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İş Bankası, Akbank, ING, Garanti BBVA, QNB Finansbank, Yapı Kredi emekli promosyonu
Emekli zammı ne kadar olacak? 2024 emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak?
Emekli zammı ne kadar olacak? 2024 emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak?
Asgari ücret belli oldu mu? 2024 asgari ücret ne kadar kaç TL olacak?
Asgari ücret belli oldu mu? 2024 asgari ücret ne kadar kaç TL olacak?
Atatürk neden geometri kitabı yazdı? Atatürk’ün bilinmeyen geometri dersi anısı
Atatürk neden geometri kitabı yazdı? Atatürk’ün bilinmeyen geometri dersi anısı
SSK ve Bağ-Kur emeklilerin 2024 zamlı maaş tablosu netleşti. 7 bin 500 lira maaş alanların yeni zamlı aylıkları ortaya çıktı
SSK ve Bağ-Kur emeklilerin 2024 zamlı maaş tablosu netleşti. 7 bin 500 lira maaş alanların yeni zamlı aylıkları ortaya çıktı
Son Haberler
Köpeğin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı Yaşam
Köpeğin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı
İsrail'den Şam'a hava saldırısı Dünya
İsrail'den Şam'a hava saldırısı
Başına tomruk çarpan Eski MHP'li başkanın oğlu hayatını kaybetti Yaşam
Başına tomruk çarpan Eski MHP'li başkanın oğlu hayatını kaybetti
ABD'li senatörden kendi ülkesine 'sorumsuzluk olur' uyarısı Dünya
ABD'li senatörden kendi ülkesine 'sorumsuzluk olur' uyarısı
2023 Nobel Ödülleri sahiplerini buldu Dünya
2023 Nobel Ödülleri sahiplerini buldu
Rizeli Vatandaş: 'Mazot Fiyatı Ne Olursa Olsun, Bundan Sonra Yerli ve Milli TOGG'u Tercih Edeceğim!' Gündem
Rizeli Vatandaş: 'Mazot Fiyatı Ne Olursa Olsun, Bundan Sonra Yerli ve Milli TOGG'u Tercih Edeceğim!'