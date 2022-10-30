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İşbirlikçi Kadirov’nu hedef gösterdiği komutanı Putin görevden aldı

Ukrayna’da Rus güçlerini komuta eden ve İşbirlikçi Kadirov’un “vasat” olarak nitelendirdiği General Aleksandr Lapin görevden alındı.

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 13:35
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İşbirlikçi Kadirov’nu hedef gösterdiği komutan Ladpin'i Putin görevden aldı

İşbirlikçi Kadirov’nu hedef gösterdiği komutanı Putin görevden aldı
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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili Moscow Times'a yaptığı açıklamada, Rusya Merkez Askeri Bölgesi komutanı General Aleksandr Lapin'in görevinden alındığını söyledi.

Aleksandr Lapin, özellikle Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov ve Wagner güvenlik şirketinin kurucusu Yevgeny Prigozhin tarafından eleştirilere maruz kalmıştı.

Kadirov, Ukrayna'nın ordusunun Liman kentinde kontrol sağlaması ve Donetsk'in kuzeyinde savunmayı koruması nedeniyle Lapin'i "vasat" olarak nitelendirmişti.

Kadirov, Lapin'in rütbesinin indirilerek "er" yapılması, "ödüllerinin elinden alınması ve utancını kanla temizlemesi için cepheye gönderilmesi" çağrısında bulunmuştu.

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Abbas
30.10.2022 13:44
Arkadaş çok acımasız olacaksın, bakın ABD Çöl Kartalında, 1,5 milyoncuk çoluk çocuk kadın demedi yok etti, siz ne kadar 10 ar bincik, bu yüzden savaş bitmez, kimyasal, biyolojik, nükleer yağdır !??!  
 
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