İşbirlikçi Kadirov’nu hedef gösterdiği komutanı Putin görevden aldı

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili Moscow Times'a yaptığı açıklamada, Rusya Merkez Askeri Bölgesi komutanı General Aleksandr Lapin'in görevinden alındığını söyledi.

Aleksandr Lapin, özellikle Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov ve Wagner güvenlik şirketinin kurucusu Yevgeny Prigozhin tarafından eleştirilere maruz kalmıştı.

Kadirov, Ukrayna'nın ordusunun Liman kentinde kontrol sağlaması ve Donetsk'in kuzeyinde savunmayı koruması nedeniyle Lapin'i "vasat" olarak nitelendirmişti.

Kadirov, Lapin'in rütbesinin indirilerek "er" yapılması, "ödüllerinin elinden alınması ve utancını kanla temizlemesi için cepheye gönderilmesi" çağrısında bulunmuştu.