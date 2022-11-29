Rusya ve Vatikan arasında Çeçen krizi. Papa'nın sözleri ortalığı karıştırdı

Rusya, Papa Francis'in Ukrayna savaşında Çeçenlerin ve Buryatların diğer etnik azınlıklara kıyasla daha "zalimce davrandığını" söylemesine tepki gösterdi.

"EN ZALİMLER ÇEÇENLER VE BURYATLAR"

Aylık yayımlanan Hıristiyan dergisi America'ya verdiği söyleşide Papa, şu ifadeleri kullandı:

"Ukrayna'dan söz ettiğimde, zalimlikten bahsediyorum. Oraya giden birliklerin zalimlikleri hakkında epey bilgi alıyorum. Genel anlamda belki de aralarında en zalimleri, Çeçenler ve Buryatlar gibi Rusya'dan gelen fakat oranın geleneğine bağlı olmayanlar. Öte yandan, istilacı tarafın Rus devleti olduğu çok net."

"KİMİ KINADIĞIM GAYET İYİ BİLİNİYOR"

Francis, savaşta neden açıkça Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i kınamadığı sorulduğundaysa, "Bazen birini hedef alıp gücendirmek yerine yaşananları genel olarak kınıyorum. Fakat kimi kınadığım gayet iyi biliniyor. Ad ve soyad söylemek zorunda değilim" dedi.

RUSYA'DAN TEPKİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise Papa'nın açıklamalarına tepki göstererek, "Bu artık Rus düşmanlığı da değil. Adını koyamadığım seviyede bir çarpıtma" dedi.

Zaharova, "Buryatlarla, Çeçenlerle ve çokuluslu, çok dinli ülkemizin diğer temsilcileriyle tek bir aileyiz" diye sözlerine devam etti.

ÇEÇENLER VE BURYATLAR KİMLERDİR?

Rusya'nın güneydoğusundaki federal bölgelerinden Çeçenistan'da yaşayan Çeçenlerin çoğu Müslüman. Doğu Sibirya'da yer alan Buryat Cumhuriyeti'nde yaşayan Moğol kökenli etnik grup Buryatlar arasındaysa Budizm ve Şamanizm yaygın. Rusya'nın geleneksel ve en baskın diniyse Ortodoks Hıristiyanlık.

PAPA'DAN HOLODOMOR ÇIKIŞI

Papa ayrıca söyleşisinde, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) döneminde 90 yıl önce yaklaşık 4,5 milyon Ukraynalının hayatını kaybettiği Holodomor (Büyük Açlık) olayını "soykırım" olarak tanıdığını da söyledi.

Almanya da 1932-1933'da yaşanan Holodomor'u soykırım olarak tanımayı planladığını duyurmuştu. Hükümetle Hristiyan Birlik (CDU-CSU) partilerinin desteklediği önergenin yarın Federal Meclis genel kurulunda görüşülerek kabul edilmesi bekleniyor.

Kaynaklar: Independent Türkçe, BBC, AA