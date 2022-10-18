İşbirlikçi Kadirov'un kızının konvoyu: Size birisini hatırlattı mı?

Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti’nin Cumhubaşkanı Ramazan Kadirov, geçtiğimiz günlerde kızı Ayşat Kadirova’yı Kültür Bakanı olarak atamıştı. Kadirov’un 22 yaşındaki kızının korteji ise sosyal medyada gündem oldu.



Görüntüleri Twitter hesabından paylaşan Kırımlı gazeteci Gulsum Khalilova, “Kullandıkları arabalar, telefonlar, silahlar, elbiseler, saatler, ayakkabılar sabah akşam küfür ettikleri batı ürünü” notunu düştü.







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