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İşbirlikçi Kadirov'un kızının konvoyu: Size birisini hatırlattı mı?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sağ kolu Ramazan Kadirov'un 22 yaşındaki kızı ve aynı zamanda Çeçenistan'ın yeni kültür bakanı Ayşat Kadirova’nın korteji gündem oldu. Görenler “Size birisini hatırlattı mı?” demekten kendilerini alamadı.

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 10:19
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Size birisini hatırlattı mı? İşbirlikçi Kadirov'un kızının konvoyu

İşbirlikçi Kadirov'un kızının konvoyu: Size birisini hatırlattı mı?
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Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti’nin Cumhubaşkanı Ramazan Kadirov, geçtiğimiz günlerde kızı Ayşat Kadirova’yı Kültür Bakanı olarak atamıştı. Kadirov’un 22 yaşındaki kızının korteji ise sosyal medyada gündem oldu.

Görüntüleri Twitter hesabından paylaşan Kırımlı gazeteci Gulsum Khalilova, “Kullandıkları arabalar, telefonlar, silahlar, elbiseler, saatler, ayakkabılar sabah akşam küfür ettikleri batı ürünü” notunu düştü.


 

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M. T
18.10.2022 11:19
Ama bu da türbanlı ve çok müslümanmış .  
 
Tunas
18.10.2022 11:15
Tıpkısının aynısı. Dindar görünümlü, ülke kaynaklarını, güya mücadele ettikleri batılı güçlerin ürünlerine yatıran, güç ve saltanat içinde yaşayan reziller  
 
Abbas
18.10.2022 11:15
Kimi olacak Reis’i !!!!!  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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