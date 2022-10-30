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Putin - Biden görüşmesine ilişkin Kremlin'den flaş açıklama. Ukrayna'da savaşın kaderi değişebilir

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın ABD ile görüşme ihtimaline ilişkin açıklamada, "ABD'nin endişelerimizi dinleme talebi, Putin ve Biden'ın görüşmesini sağlayabilir" dedi.

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 18:10
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Kremlin'nden Putin Biden görüşmesine ilişkin flaş açıklama

Putin - Biden görüşmesine ilişkin Kremlin'den flaş açıklama. Ukrayna'da savaşın kaderi değişebilir
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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları öncesinde NATO'nun genişlemesinin durdurulması, ABD ile karşılıklı olarak silah kontrolünün sağlanması gibi maddeler ile ABD'ye "güvenlik garantileri" adı altında öneriler sunan Rusya, istediği karşılığı alamamıştı.

KREMLİN’DEN MESAJ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, geçtiğimiz yıl tartışma konusu olan önerilerle ilgili ABD'ye yeni bir mesaj gönderdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden'ın görüşme ihtimalinin ancak ABD'nin kendi kaygılarına kulak vermesiyle gerçekleşebileceğini ifade eden Peskov, "ABD'nin endişelerimizi dinleme talebi, yani aslında ABD'nin aralık-ocak ayları arasında bulunduğu duruma dönüp, 'Rusların sundukları hepimize uymayabilir ama belki de müzakere masasına oturmaya değer’ sorusunu sormasına bağlı. Hem Brüksel'e hem de Washington'a sunulan belge taslaklarını kastediyorum" dedi.

Putin ve Biden'ın görüşme ihtimalinin çok konuşulduğu bu dönemde Putin'in böyle bir şeye gerek duymadığını sözlerine ekleyen Peskov, "Ekim ayı başında Putin böyle bir şeye gerek duymadığını söyledi. Şu ana kadar müzakere için bir platform oluşmadı" ifadelerini kullandı.

"MÜZAKEREYE HAZIRIZ"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da, Rusya'nın Ukrayna ile müzakere masasına oturmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Müzakerelere dönmeye istekli olduklarını belirten Lavrov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de dahil olmak üzere Rusya'nın (Ukrayna konusunda) müzakerelere hazır olma isteği değişmedi. Batılı ortaklarımızın gerilimi azaltmak için tüm gerçekçi tekliflerini dinlemeye hazırız" diye konuştu.

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