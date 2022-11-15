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  • Rusların bir dediğini iki etmeyen işbirlikçi Kadirov’un karısına Putin yeni unvan verdi

Rusların bir dediğini iki etmeyen işbirlikçi Kadirov’un karısına Putin yeni unvan verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov’un eşi Medni Kadirova’ya “Kahraman Anne” unvanını verdi. Söz konusu unvan, 10 veya daha fazla çocuk dünyaya getirerek yetiştiren kadınlara veriliyor.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 08:25
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Rus işbirlikçisi Kadirov’un karısı Medni kadirova'ya Putin’den Kahraman Anne unvanı

Rusların bir dediğini iki etmeyen işbirlikçi Kadirov’un karısına Putin yeni unvan verdi
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Ukrayna savaşından beri Rusya’nın yanında yer alan Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov’un eşi Medni Kadirova’ya “Kahraman Anne” unvanını verdi.

Söz konusu açıklama, resmi internet portalında yayınlandı. Açıklamada, "Aile kurumunu güçlendirme ve çocuk yetiştirerek verdikleri büyük hizmetler için" Kadirova ve Dehtyarenko'nun "kahraman anne" seçildikleri belirtildi.

Rusya'da bu unvan, 10 veya daha fazla çocuk yapıp yetiştirmiş kadınlar için en yüksek derece olarak kabul ediliyor.

Uygulamaya göre 10 çocuk yapan anneye 10. çocuğu 1 yaşına girdikten sonra 1 milyon ruble para ödülü veriliyor. Anneler, çocuklarından herhangi birini savaşta veya acil durum sonucunda kaybetmiş olsalar da para ödülünü alabiliyor.

Kadırov'un okul yıllarından köylüsü olan Medni Musaevna Aidamirova 1978 doğumlu. Moda tasarımcısı olarak çalışan Kadırova'nın Ramzan Kadırov'ka ikisi evlatlık olmak üzere 13 çocuğu bulunuyor. Çocukların dördü kız, yedisi erkek.

Bununla birlikte Putin, 2008 yılında Kadirov’un annesi Ayman Kadirova’ya nişan vermişti.

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Sare
15.11.2022 08:35
Fotoğraflarda beşiz,üçüz,ikiz var sanki evlatlık olabilir çoğu nasılsa katıldıkları savaşta çok çocuk yetim kaldı  
 
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