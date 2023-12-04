İşçiler emeğinin karşılığına alamayınca kendi diktikleri binanın tepesinde intihara kalkıştılar

Paralarını alamayınca intihara kalkışan işçiler ekiplerin 2 saat süren çabasıyla ikna edildi.

KAYNAK: İHA
İşçiler emeğinin karşılığına alamayınca kendi diktikleri binanın tepesinde intihara kalkıştılar

Çankırı’da 6 inşaat işçisi, çalıştıkları firmadan paralarını alamadıklarını iddia ederek 6 katlı binanın üstünde intihar girişiminde bulundu. İşçiler ekiplerin ikna çabasıyla binadan indirildi.

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Çankırı’da 6 inşaat işçisi çalıştıkları inşaat firmasından paralarını alamadıklarını iddia ederek inşaatın çatısına çıktı. 7 katlı binanın çatısında intihar girişiminde bulunan işçileri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

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İKNA SONUCU İNMEYİ KABUL ETTİLER

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Paraları ödenmemesi durumunda çatıdan inmeyeceklerini söyleyen işçiler, ekipler tarafından 2 saat süren ikna çabalarının ardından çatıdan indirildi.

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