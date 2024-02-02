İshali kesen mucize ot zehirli hayvan sokmalarına böyle şifa oluyor

Deniz Dallı
İshali kesen mucize ot zehirli hayvan sokmalarına böyle şifa oluyor
İshali kesen mucize ot olarak bilinen ahlat otu; Zehirli hayvan sokmalarında da filizleri dövülüp konulursa şifa saçıyor.

Sağlıklı beslenmek veya sağlık problemlerine çözüm bulmak isteyenler, doğada farklı bitkiler keşfetmeye devam ediyorlar.

Bu bitkilerden biri de ahlat otu. Ahlat otu, gülgiller familyasından kendiliğinden yetişen ve üzerinde armut büyüyen bir ağaç. Meyveleri tam olgunlaşınca tüketilebilir.

AHLAT OTUNUN FAYDALARI...

Meyveleri ishali durdurur.

Zehirli hayvan ısırıklarında filizleri ezilip yaraya konur.

Kalp sağlığını destekler.

Vücudun asit-baz dengesini sağlar.

Sinirleri yatıştırır.

İdrar yolu enfeksiyonlarını önler ve tedavi eder.

İdrar söktürücü etkisi vardır.

AHLAT OTU NASIL KULLANILIR?

Meyveleri olgunlaştığında yenebilir.

Aç karnına meyve yemek zararlı olabilir.

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