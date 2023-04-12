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Işın Karaca’ya Londra’da hırsızlık şoku! Kızıyla annesini ziyarete gitmişti

Albüm hazırlığı içinde olan Işın Karaca, albüm çıkmadan önce kızını alarak annesine sürpriz yaptı. Londra’da annesi ve kızıyla gezen Karaca’nın telefonu çalındı. 

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 12:20
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Kızıyla annesini ziyarete gitmişti. Işın Karaca’ya Londra’da hırsızlık şoku

Işın Karaca’ya Londra’da hırsızlık şoku! Kızıyla annesini ziyarete gitmişti
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Bayram itibariyle konser maratonu başlayacak olan Işın Karaca, fırsatı Londra’da kızıyla ve annesiyle gezerek değerlendirdi.

Gezdiği sırada ünlü sanatçının telefonunu çaldılar. Başına böyle talihsiz bir olay gelen Işın Karaca “Olan telefonuma oldu. Ama biz yine gezelim. Sağlık olsun.” diyerek sosyal medyasından telefonunun çalındığını duyurdu.

Bol bol kızıyla ve annesiyle vakit geçiren Işın Karaca, bu anların fotoğraflarını çekerek sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi.
 

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