Işın Karaca’ya Londra’da hırsızlık şoku! Kızıyla annesini ziyarete gitmişti

Bayram itibariyle konser maratonu başlayacak olan Işın Karaca, fırsatı Londra’da kızıyla ve annesiyle gezerek değerlendirdi.

Gezdiği sırada ünlü sanatçının telefonunu çaldılar. Başına böyle talihsiz bir olay gelen Işın Karaca “Olan telefonuma oldu. Ama biz yine gezelim. Sağlık olsun.” diyerek sosyal medyasından telefonunun çalındığını duyurdu.

Bol bol kızıyla ve annesiyle vakit geçiren Işın Karaca, bu anların fotoğraflarını çekerek sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi.

