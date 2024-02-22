İslam Memiş altının 3 bin TL olacağı ayı açıkladı. Altın cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı

Kaynak: Sabah
İslam Memiş altının 3 bin TL olacağı ayı açıkladı. Altın cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı
Altın fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketlilik sürüyor. Gram altın serbest piyasalarda 2.100 TL’yi aşarak cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı.

Güvenli liman olarak adlandırılan altın, yükselişiyle yatırımcısının yüzünü güldürüyor. Gram altının yükselişinde dolar/TL kurundaki tarihi seviyeler ve ons altındaki yükselişler etkili oluyor. Dolar/TL kuru 10.05 itibariyle 31,03 seviyesinde bulunurken, ons altın 2.029 seviyesinde bulunuyor.

doalrresim.jpgPara ve altın piyasalarının uzman ismi İslam Memiş, altın piyasalarına yönelik açıklama yaparak, gram altının 3.000 TL olacağı tarihi vererek yatırımcıların dikkatini çekti.

altinresim3.jpgDün küresel piyasalarda açıklanan Fed toplantı tutanakları takip edildi. Tutanaklarda, çoğu Fed yetkilisi, politika duruşunu gevşetmek için çok hızlı hareket etmenin risklerine vurgu yaptı. Yetkililer ayrıca enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye düşüp düşmediğine karar verirken gelen verileri dikkatle değerlendirmenin önemine dikkat çekti.

Piyasanın uzmanı İslam Memiş, altının yönü hakkında açıklamada bulundu. Memiş, "Ons altın tarafında baskılanma ve belirsizlikler hala devam ediyor. 1950-2050 dolar geniş bant aralığını takip etmeye devam ediyoruz. Özellikle ons altın tarafında 2000 dolar altına sarkmaları gördüğünüzde bu fiyatlamaların ucuz olduğunu bilmeniz gerekiyor. Yılın son çeyreğinde 3000 lira seviyeleri görüldüğü zaman ocak-şubat-mart ayındaki fiyatların ne kadar ucuz olduğunu anlayacağız. Elinde altın bulunduran yatırımcı bulundurmaya devam etmeli." ifadelerini kullandı.

Memiş, her düşüşün bir alım fırsatı olduğunu belirterek, bu fırsatların değerlendirilesi gerektiğine dikkat çekti.

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