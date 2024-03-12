Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın teşvik listesinden tarikat bağlantılı vakıflar çıktı.

21 yıllık AKP iktidarının temel unsurları şunlar oldu:

-İslamiyet, Diyanet, Tarikat, Cemaat, Ticaret ve Siyaset…

“Yağma Hasan’ın böreği” de diyebilirsiniz.

“Devlet malı deniz yemeyen domuz” da diyebilirsiniz.

Sonuç, “Ayvaz kasap hep bir hesap” olur.

“Yaparsa AKP yapar” derler.

Cumhuriyet gazetesinden Cengiz Karagöz’ün haberine göre;

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yatırım teşvik belgesi listesini Resmî Gazete’de açıkladı.

Eylül-Aralık 2023 döneminde 5 bin 122 yatırım teşvik belgesi verdi.

Önceki listelerde, “öngörülen destek unsurları” adı altında, teşvik türleri ve şirketlere verilen KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, sigorta primi işveren hissesi, vergi indirimi gibi maddeler yer alıyordu.

Ancak teşvik belgesi alan projelerin yatırım tutarları, yatırım teşvik belgesinin kapsamı, projenin sağlayacağı yeni istihdam sayısı gibi sayısal verilere yer verilmedi.

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün onursal başkanı olduğu Hoca Ahmet Yesevi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği de “yeni yatırım” olarak “sinema ve video yapımı ve dağıtımı” diye teşvik aldı.

Cübbeli baktı ki Jet Ski videosu izlenme rekorları kırdı, müritlerine sinema filmi ve videolar da yapacak anlaşılan.

Cemaat hakkını aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın mütevelli heyeti başkanı olduğu Yeni Türkiye Eğitim Vakfı İktisadi İşletmesi de var.

Bilal Erdoğan attığı oku 12’den vurarak Niğde Bor’da elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımı yapmak için yaptığı projeye teşvik aldı.

Siyaset hakkını aldı.

Konya Selçuklu’da faaliyet yürüten Fatih Kültür ve Eğitim Vakfı, Nakşibendilik geleneği içinde yer alan Erenköy cemaatinin Ankara kolu olan Muradiye Eğitim Öğretim Hizmetleri Anonim Şirketleri de yatırım teşviki alan şirketler arasında.

Tarikat hakkını aldı.

Teşvik alanlar arasında iktidara yakınlığıyla bilinen şirketler de yer aldı. Bu şirketlerden biri de Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret Anonim Şirketi.

Yüzde 55’i Kalyon Havacılık ve İnşaat AŞ, yüzde 45’i Cengiz İnşaat’a ait olan İGA Havalimanı İşletmesi Anonim Şirketi, İstanbul Arnavutköy’de elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımı yapmak için teşvik aldı.

Yine Cengiz Holding’e bağlı şirketlerden Eti Bakır Anonim Şirketi de Mardin Mazıdağı’ndaki “komple yeni yatırım” başlığı altında elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımı yapmak için teşvik aldı.

Ticaret de hakkını aldı…

Diyanet dev teşvikini 2024 bütçesinden aldı.

İslamiyet de hakkını aldı…

-Ya emekliler?

-Ya dar gelirliler?

-Ya muhtaç vatandaşlar?

Onlara da avuçlarını yalamak kaldı.

***

Tevfik Fikret, Han-ı Yağma şiiri ile 1912'de devletin yolsuzluklarını dile getirmişti.

Bu sofracık, efendiler - ki iltikaama muntazır

Huzurunuzda titriyor - bu milletin hayatıdır;

Bu milletin ki mustarip, bu milletin ki muntazır!

Fakat sakın çekinmeyin, yiyin, yutun hapır hapır...

Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin,

Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin!

Efendiler pek açsınız, bu çehrenizde bellidir

Yiyin, yemezseniz bugün, yarın kalır mı kim bilir?

Bu nadi-i niam, bakın kudumunuzla müftehir!

Bu hakkıdır gazanızın, evet, o hak da elde bir...

Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin,

Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin!

Bütün bu nazlı beylerin ne varsa ortalıkta say

Haseb, neseb, şeref, oyun, düğün, konak, saray,

Bütün sizin, efendiler, konak, saray, gelin, alay;

Bütün sizin, bütün sizin, hazır hazır, kolay kolay...

Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin,

Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin!

Büyüklüğün biraz ağır da olsa hazmı yok zarar

Gurur-ı ihtişamı var, sürur-ı intikaamı var.

Bu sofra iltifatınızdan işte ab u tab umar.

Sizin bu baş, beyin, ciğer, bütün şu kanlı lokmalar...

Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin,

Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin!

Verir zavallı memleket, verir ne varsa, malını

Vücudunu, hayatını, ümidini, hayalini

Bütün ferağ-ı halini, olanca şevk-i balini.

Hemen yutun düşünmeyin haramını, helalini...

Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin,

Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin!

Bu harmanın gelir sonu, kapıştırın giderayak!

Yarın bakarsınız söner bugün çıtırdayan ocak!

Bugünkü mideler kavi, bugünkü çorbalar sıcak,

Atıştırın, tıkıştırın, kapış kapış, çanak çanak...

Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin,

Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin!