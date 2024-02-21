Batalla puan farkını 8'e çıkardı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3.Grup'ta lider olan Nilüfer Belediye Futbol Kulübü, kendi evinde Bandırma Eti Madenspor'u 2-0 mağlup ederek, şampiyonluk iddiasını sürdürdü.

Ligin sonuna 10 hafta kala Nilüfer, 2 golle kazandığı 3 puanı hanesine yazdırdı.

Yalova Yeşilova'nın kendi sahasında Bigaspor ile 1-1 berabere kalmasıyla Nilüfer FK, rakibiyle arasındaki puan farkını 6'dan 8'e yükseltti.

Gruptaki Bursa derbisinde, M.K.Paşaspor Belediye, sahasında Görükle İpekspor’u 4-1 yendi.

İnegöl Doğugücü ise, deplasmanda Sakarya Hendekspor’a 4-0 yenildi.