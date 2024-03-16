İsmail Saymaz isim isim saydı! 1 Nisan’da Meral Akşener’e karşı İYİ Parti içinden 5 aday çıkacak

Kaynak: Sözcü TV
İsmail Saymaz isim isim saydı! 1 Nisan’da Meral Akşener’e karşı İYİ Parti içinden 5 aday çıkacak
Gazeteci İsmail Saymaz, İYİ Parti’nin 31 Mart yerel seçimlerinde başarısız olma Meral Akşener’in partinin genel başkanlığını bırakacağını iddia etti. Saymaz, isim vererek Akşener’in yerine parti içinden 5 ismin de talip olduğunu söyledi.

Yerel seçimlere 2 hafta kala Gazeteci İsmail Saymaz’dan İYİ Parti ile ilgili çarpıcı iddialar geldi. Sözcü Tv’de Serap Belovacıklı’nın sunduğu Aklın Yolu programında konuşan Saymaz, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in seçimlerde yüzde 7 alamadığı takdirde görevi bırakacağını ileri sürdü.

Parti içinden de 5 ismin genel başkanlığa talip olabileceğini söyleyen Saymaz, “İYİ Parti’de 1 Nisan’ı bekleyenler var. Olası bir başarısızlık halinde birden çok aday çıkabilir. Bir Fetret Devri yaşanabilir. Herkes bulunduğu yerde beyliğini ilan edebilir” ifadelerini kullandı.

Saymaz’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

“PSİKOLOJİK EŞİK YÜZDE 7”

İYİ Parti’de 1 Nisan’ı bekleyenler var. Olası bir başarısızlık halinde birden çok aday çıkabilir. Bir Fetret Devri yaşanabilir. Herkes bulunduğu yerde beyliğini ilan edebilir.

Bu başarısızlık hali nedir? İYİ Parti için yüzde 7 almak. Çünkü bir önceki yerel seçimde yüzde 7-7 buçuk oy almıştı. Yüzde 7 buçuk psikolojik eşik yani baraj sınırı. Eğer İYİ Parti barajın altına inerse, kayda değer bir belediye alamazsa örneğin Ordu’yu alması bir moral sağlar. Bu onun için 2028’e kadar idare edici yakıtta tedarik eder ama eğer belediye alamaz yüzde 7’nin altına inerse Meral Akşener de bırakır gider. Yahut parti kurultaya doğru ilerler.

“5 İSİM GENEL BAŞKANLIĞA TALİP OLABİLİR”

Bu durumda kimler ortaya çıkabilir? Birincisi Bilge Yılmaz böyle bir arayış içerisinde olur. İkincisi Buğra Kavuncu’da böyle bir potansiyel gözlemliyorum. Üçüncüsü Kürşat Zorlu’da bu ihtimali görüyorum. Dördüncüsü Koray Aydın’da böyle bir arayış doğabilir. Partinin 3. Yolunu temsil eden diğerlerine oranla daha bir örgüt, bir arada hareket etme eğilimi gösteren Milliyetçi kanat. Müsavat Dervişoğlu, Tolga Akalın, Rıdvan Uz, Şükrü Kuleyin buna Muğla adayını da(Metin Ergun) katabiliriz.

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