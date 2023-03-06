İsmailağa Cemaati’nde para kavgası çıktı

Başkanlığını İsmailağa cemaatinin eski lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’nun torunu Abdülhalik Ustaosmanoğlu’nun yaptığı Yavuz Sultan Selim Gençlik Derneği’nin Avrupa Birliği’nden 31 bin 455 avro hibe aldığının ortaya çıkması ile başlayan kavga büyüdü. Hibeyi eleştiren “Cüppeli Ahmet” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’ye tepki gösteren Ustaosmanoğlu, “Koskoca adamsın. İnsanları düşmanlığa teşvik etme” dedi.

Cumhuriyet; 20 Şubat’ta, söz konusu derneğin “İslamofobiyle mücadele” için AB’den 31 bin 455 avro hibe aldığını gündeme getirdi. Haberin ardından açıklama yapan “Cüppeli Ahmet” adıyla bilinen Ünlü, “Eğitim için AB’ye proje sunup onlardan para almak, 20-30 bin avro için bu zillete katlanmak asla câiz değil. Dış devletlerden bir dernek ve vakfın yardım ve bağış kabul etmesi uygun olmaz. Zira bugün para alan yarın emir alır” dedi.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, Ünlü’ye yanıt ise derneğin başkanı ve Mahmut Ustaosmanoğlu’nun torunu Abdülhalik Ustaosmanoğlu’ndan geldi. Dernekte sohbet düzenleyen Ustaosmanoğlu, sosyal medyada paylaşımlarıyla kötülüğün de yayıldığını savundu. “Şer konusunda insanlara yol açmamak lazım” diyen Ustaosmanoğlu, “Düşmanlık konusunda yardımlaşmayın. Bilip bilmeden sosyal medyada paylaşmayın. Önce bir sorun; AB’den ne almışız, almamışız. Bir sor da sonra paylaş. Koskaca adamsın. İnsanları düşmanlığa teşvik etme” ifadelerini kullandı.

‘ALLAH KONUŞTURUYOR’

Ustaosmanoğlu’nun sohbetteki diğer konuşmaları da dikkat çekti. “Burada, 45 dakika, yeri geliyor 1 saat, başta konuşanın kendisine, Allah konuşturuyor ve dinleyenlere nasihat var” diyen Ustaosmanoğlu, “Bir insanın hayatında sohbet olmazsa, imani noktada sıkıntılar baş gösterir. Ameli anlamda noksanlıklar zuhur eder” dedi. Sohbete katılanların “sevap kazanmak” için geldiğini söyleyen Ustaosmanoğlu, “Girdin, dinledin, sevabı aldın zaten, merak etme” iddiasında bulundu.

İYİYİ İSTEMEK İSYANMIŞ

Deprem üzerinden de “şükür” mesajı veren Ustaosmanoğlu, “daha iyiyi istemenin isyan anlamına geldiğini” savunarak, “Şeytan bizi kandırmasın. Şeytan bizi hep üstlerle meşgul eder ve Allah’ın vermiş olduğu nimetlere bizi şükrettirmez. Bu da en büyük nankörlük statüsünde değerlendirilir. Devamlı suretle üsttekileri istemeyeceğiz. Kendinden yukardakine bakarsan sürekli isyan edersin. ‘Şu arabaya bak, keşke bizim de olsa’ demek de bir yerde isyan olur” dedi.

ATEİSTLERİ HEDEF ALDI

Konuşmasında ateistleri de hedef alan Ustaosmanoğlu, şunları kaydetti:

“Allah inancında problem olan adam, ‘Ben istediğini yapayım’ der. Dünyada hesap sorulmazsa, isteyen istediği gibi çalabilir çünkü bu dünyada kimse görmüyorsa problem yok. Ben diyorum ki ahiret var. Hangimiz daha merhametli olduk? Ben daha merhametli oldum. Ben işin ahiret kısmına inanıyorum. Bugün bir adam kimsenin görmediği yerde birine zulmediyorsa, onu gören Allah var. Yarın ahirette karşılığını görecek. Ateiste, inanmayana göre bir adam kuytu bir yerde bir adama zulmediyorsa, kimse görmüyorsa onun yanına kâr gitti. Vallahi en büyük hırsız olurum. En büyük zalim ben olurum. Keyfine yolda giderken araba çizerim. Nasıl olsa kimse hesap sormayacak.”