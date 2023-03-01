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İsmailağa Cemaatinden akıllara ziyan kadın saçı fetvası: Fuhuşu önlemek için imha edilmeli

İsmailağa Cemaatinden bir "imam" kadınların saçlarının kesildikten sonra fuhuşu önlemek için imha edilmesi gerektiğini söyledi.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 08:33
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İsmailağa Cemaati: Kadınlar kestikleri saçı imha etsin

İsmailağa Cemaatinden akıllara ziyan kadın saçı fetvası: Fuhuşu önlemek için imha edilmeli
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Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G’yi 6 yaşındayken 29 yaşındaki müridiyle evlendirmesi ile ilgili uzun süre gündemde kalan İsmailağa Cemaati yine gündemde.

Cemaate bağlı bir “hocanın” sosyal medyada yayınladığı videoda “kadınların kestikleri saçlarının, fuhuşu önlemek adına tenha bir yerde imha etmeleri gerektiğini” söyledi.

“İMHA ETMESİ GEREKİR”

İslamiyet’in, topluma zarar verebilecek herhangi bir etkenin önüne geçmeye çalıştığını söyleyen “imam” “Bir kadının saçı nasıl kesilmeden avret ise kesildikten sonra da avret olur ve o hanımın diğer erkeklerden saçını saklaması, saçlarını toplayıp tenha bir yerde imha etmesi gerekir” dedi.

“Hoca” daha sonrasında “Koltuk altı tüyü, kolundaki tüy nasıl avretse, kadınların saçı kesildikten sonra kesilmeden önceki gibi avrettir” diye konuştu.

ENKAZ ALTINDAKİLERİN NAMAZ VAKİTLERİNİ NASIL BELİRLEYECEĞİNİ AÇIKLADI

Öte yandan yine bir kaç gün önde gündem olan cemaat göçük altındaki insanların namaz vakitlerini nasıl belirleyeceğini açıkladı.Kahramanmaraş merkezli depremler Hatay merkezli devam ederken tam 11 il depremden etkilendi, binlerce insanın göçük altında kaldığı depremde 45 binden fazla insan hayatını kaybetti.

İsmailağa’nın YouTube kanalında yayınlanan videoda, bir izleyici, “Fatih Kalender Hocaefendi” adlı kişiye göçük altındaki insanların namaz vakitlerini nasıl belirleyeceğine dair bir soru soruyor.

“Okurken beni ürpertti diyen” diyen Kalender, “O halde namazı nasıl kılacağız ki bu imanın tecellisidir.” şeklinde konuştu.

Kalender soruya ise şöyle yanıtı verdi: “Kişi kendi gücünce karar getirir, vakit oldu der, o şekilde namazını kılabilir.”

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