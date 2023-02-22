İsmailağa Cemaati enkaz altındakilerin namaz vakitlerini nasıl belirleyeceğini açıkladı

Türkiye 6 Şubat’tan bu yana peş peşe depremlerle sarsılıyor… Kahramanmaraş merkezli depremler Hatay merkezli devam ederken tam 11 il depremden etkilendi, binlerce insanın göçük altında kaldığı depremde 40 binden fazla insan hayatını kaybetti.



İsmailağa’nın YouTube kanalında yayınlanan videoda, bir izleyici, “Fatih Kalender Hocaefendi” adlı kişiye göçük altındaki insanların namaz vakitlerini nasıl belirleyeceğine dair bir soru soruyor.



“Okurken beni ürpertti diyen” diyen Kalender, “O halde namazı nasıl kılacağız ki bu imanın tecellisidir.” şeklinde konuştu.



Kalender soruya ise şöyle yanıtı verdi: “Kişi kendi gücünce karar getirir, vakit oldu der, o şekilde namazını kılabilir.”

