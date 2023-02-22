22 Şubat 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • İsmailağa Cemaati enkaz altındakilerin namaz vakitlerini nasıl belirleyeceğini açıkladı

İsmailağa Cemaati enkaz altındakilerin namaz vakitlerini nasıl belirleyeceğini açıkladı

Türkiye deprem felaketiyle zor günler geçirip; binlerce insanını enkaz altında bırakırken İsmailağa Cemaati, göçük altındaki insanların namaz vakitlerini nasıl belirleyeceğini açıkladı

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 15:50
Takip Et

İsmailağa göçük altındaki insanların namaz vakitlerini nasıl belirleyeceğini açıkladı

İsmailağa Cemaati enkaz altındakilerin namaz vakitlerini nasıl belirleyeceğini açıkladı
+
Aa
-

Türkiye 6 Şubat’tan bu yana peş peşe depremlerle sarsılıyor… Kahramanmaraş merkezli depremler Hatay merkezli devam ederken tam 11 il depremden etkilendi, binlerce insanın göçük altında kaldığı depremde 40 binden fazla insan hayatını kaybetti.

İsmailağa’nın YouTube kanalında yayınlanan videoda, bir izleyici, “Fatih Kalender Hocaefendi” adlı kişiye göçük altındaki insanların namaz vakitlerini nasıl belirleyeceğine dair bir soru soruyor.

“Okurken beni ürpertti diyen” diyen Kalender, “O halde namazı nasıl kılacağız ki bu imanın tecellisidir.” şeklinde konuştu.

Kalender soruya ise şöyle yanıtı verdi: “Kişi kendi gücünce karar getirir, vakit oldu der, o şekilde namazını kılabilir.”
 

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Naci Görür, Celal Şengör’ün büyük bir sırrını açıkladı
1
﻿Naci Görür, Celal Şengör’ün büyük bir sırrını açıkladı
﻿Naci Görür, Celal Şengör’ün büyük bir sırrını açıkladı
﻿Reuters’tan bomba dolar analizi. Döviz kurundaki artış için gelecek yeni tedbirleri açıkladılar
2
﻿Reuters’tan bomba dolar analizi. Döviz kurundaki artış için gelecek yeni tedbirleri açıkladılar
﻿Reuters’tan bomba dolar analizi. Döviz kurundaki artış için gelecek yeni tedbirleri açıkladılar
﻿AKP’nin asrın felaketi propagandası çalıntı çıktı!
3
﻿AKP’nin asrın felaketi propagandası çalıntı çıktı!
﻿AKP’nin asrın felaketi propagandası çalıntı çıktı!
﻿Trafik sigortası şartları iptal edildi. İşte bundan sonra olacaklar
4
﻿Trafik sigortası şartları iptal edildi. İşte bundan sonra olacaklar
﻿Trafik sigortası şartları iptal edildi. İşte bundan sonra olacaklar
﻿Beylikdüzü'nde kafe çıkışı silahlı saldırı kamerada
5
﻿Beylikdüzü'nde kafe çıkışı silahlı saldırı kamerada
﻿Beylikdüzü'nde kafe çıkışı silahlı saldırı kamerada
﻿Çadırı, konteyneri olmayan Kızılay'dan uygulanmayan projeye maaş
6
﻿Çadırı, konteyneri olmayan Kızılay'dan uygulanmayan projeye maaş
﻿Çadırı, konteyneri olmayan Kızılay'dan uygulanmayan projeye maaş
﻿Kandilli Rasathanesi Müdürü beklenen İstanbul depremi için tarih verdi: Olasılığı yüzde 64...
7
﻿Kandilli Rasathanesi Müdürü beklenen İstanbul depremi için tarih verdi: Olasılığı yüzde 64...
﻿Kandilli Rasathanesi Müdürü beklenen İstanbul depremi için tarih verdi: Olasılığı yüzde 64...
﻿Kırgızistan Cumhurbaşkan, deprem bölgesinde çalışan ülkesinin arama kurtarma ekibine teşekkür etti
﻿Kırgızistan Cumhurbaşkan, deprem bölgesinde çalışan ülkesinin arama kurtarma ekibine teşekkür etti
﻿Kırgızistan Cumhurbaşkan, deprem bölgesinde çalışan ülkesinin arama kurtarma ekibine teşekkür etti
﻿Prof. Dr. Pampal'dan korkutan açıklama: Kırılmalar devam edecek
﻿Prof. Dr. Pampal'dan korkutan açıklama: Kırılmalar devam edecek
﻿Prof. Dr. Pampal'dan korkutan açıklama: Kırılmalar devam edecek
﻿Kocaeli'de döküm atölyesinde kaza. 4 işçi yaralandı
﻿Kocaeli'de döküm atölyesinde kaza. 4 işçi yaralandı
﻿Kocaeli'de döküm atölyesinde kaza. 4 işçi yaralandı
﻿Depremden etkilenen 3 bina daha boşaltıldı
﻿Depremden etkilenen 3 bina daha boşaltıldı
﻿Depremden etkilenen 3 bina daha boşaltıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.