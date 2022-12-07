Kripto yatırımlarında ülkelerin sıralaması belli oldu. Türkiye’nin yeri herkesi şaşırttı

Kripto para birimi Bitcoin başta olmak üzere, piyasada bir çöküşün hakim olduğu ifade ediliyor. Bazı kullanıcılar bu durumu bir alım fırsatı olarak görürken, bazı analistler ise önümüzdeki süreçte çöküşün daha da şiddetli olacağını söyledi.

MicroStrategy'nin yönetim kurulu başkanı ve girişimci Michael J. Saylor, internet kullanıcıları arasında yapılan kripto para araştırması yayınladı.

TÜRKİYE ZİRVEDE YER ALIYOR

Dünya üzerinde 16 - 64 yaşları arasında herhangi bir kripto paraya sahip internet kullanıcılarının oranını gösteren grafikte, Türkiye ilk sırada yer aldı.

Ekim 2022 itibarıyla kripto paraya yatırım yapan en fazla internet kullanıcısı, yüzde 25,8 ile Türkiye'de yer aldı. Diğer taraftan bu verideki dünya ortalaması yüzde 12,3 seviyesinde buldu.

Kripto paraya yatırım yapan ülkeler arasında Türkiye'den sonra sırasıyla Arjantin, Filipinler, Güney Afrika ve Tayland gibi ülkeler geliyor.

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