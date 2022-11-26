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Kanada Teknik Direktörü sınırı aştı

Kanada Teknik Direktörü John Herdman'ın olay yaratan açıklaması sosyal medyayı uzun süre meşgul etti.

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 17:14
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John Herdman'dan Hırvatisan maçı öncesi terbiyesiz açıklama

Kanada Teknik Direktörü sınırı aştı
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2022 FIFA Dünya Kupası'nda Kanada, C Grubu ilk maçında Belçika'ya 1-0 yenildi.

Kuzey Amerika ekibi yenilmesine rağmen oynadığı futbolla takdir topladı. 

Ancak Kanada sosyal medyada bambaşka bir konu ile gündeme geldi.

İşte o açıklama:

Kanada teknik direktörü John Herdman: “Belçika maçının ardından oyuncularıma buraya ait olduklarını ve Hırvatistan’ı ‘s’ edeceğimizi söyledim.” diyerek tüm tepkileri üzerine çekti.

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