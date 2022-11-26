Kanada Teknik Direktörü sınırı aştı

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Kanada, C Grubu ilk maçında Belçika'ya 1-0 yenildi.

Kuzey Amerika ekibi yenilmesine rağmen oynadığı futbolla takdir topladı.

Ancak Kanada sosyal medyada bambaşka bir konu ile gündeme geldi.

İşte o açıklama:

Kanada teknik direktörü John Herdman: “Belçika maçının ardından oyuncularıma buraya ait olduklarını ve Hırvatistan’ı ‘s’ edeceğimizi söyledim.” diyerek tüm tepkileri üzerine çekti.