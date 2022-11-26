Kanada Teknik Direktörü sınırı aştı

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Kanada, C Grubu ilk maçında Belçika'ya 1-0 yenildi.
Kuzey Amerika ekibi yenilmesine rağmen oynadığı futbolla takdir topladı.
Ancak Kanada sosyal medyada bambaşka bir konu ile gündeme geldi.
İşte o açıklama:
Kanada teknik direktörü John Herdman: “Belçika maçının ardından oyuncularıma buraya ait olduklarını ve Hırvatistan’ı ‘s’ edeceğimizi söyledim.” diyerek tüm tepkileri üzerine çekti.
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