İspanya atarken yorulmadı futbolseverler izlerken yoruldu

"İspanyollar, arenalarda yarattıkları ilahlaşmış matadorlar kadar futbol alanlarında da Olimpos Dağı’ndaki ölümsüz tanrılar gibi golcüler yarattılar" demişti İzmirli gazeteci/şair Okan Yüksel.

Doğrudur. İspanya efsaneleşmiş matadorların ve golcülerin ülkesidir.

O matadorlardan biri El Cordobes'ti. Tarihe geçen şu sözü söylemişti.

"Boğaların boynuzları yorulmadı ama benim yüreğim yoruldu."

Maçta bu söz geldi aklıma.

İspanya Kosta Rika karşısında gol atmaktan yorulmadı, maçı izleyenlerin gözleri yoruldu.

Dile kolay tam 7 gol yağdırdılar rakip kaleye.

Hakemin düdüğüyle birlikte kırmızı görmüş bir boğa gibi öyle saldırdılar ki, ilk 30 dakikada Kosta Rika kalesine 3 gol sığdırdılar.

Omno, Asensio ve penaltıdan Torres'in golleri yarım saatte maçı koparmaya yetti.

İkinci yarıda görüntü değişmedi.

Saldıran İspanya, seyreden Kosta Rika'ydı.

Atan İspanya, yiyen Kosta Rika'ydı.

Torres, Gavi Soler ve Morata'nın golleri bugüne kadar oynanan maçlardaki en farklı skoru getirdi.

Bu maçın teknik/taktik yorumu yapılmaz.

Teknikse teknik, taktikse taktik, passa pas, şutsa şut, golse gol, futbol adına ne varsa hepsi İspanya'daydı.

Sahada koşan, ter akıtan, pas yapan, şut atan, sürekli golü arayan ve bulan onlardı.

Oyun disiplininden hiç kopmayan, ne yaptığını bilen, formayı sırılsıklam terleten taraftılar.

Ne koşmaya, ne gole doydular.

İzleyenleri de futbola doyurdular.

İlk maçtan belli ki, bir sakatlık, bir şansızlık olmadıkça bu kupada en iddialı

şampiyon adaylarından biridir İspanya.

Alkışlarımız onlaradır.

Ya Kosta Rika?

Suudi Arabistan'ın Arjantin, Japonya'nın Almanya karşısında aldığı şok galibiyetlerden sonra çok kişi "acaba Kosta Rika da bir sürpriz yapar mı" sorusunu sormuştu.

Yapamazdı.

O sürprizi yapabilecek ne düşünsel, ne de beyinsel gücü vardı.

Dünya'da mutluluk endeksinde birinci sırada olan Kosta Rikalılar'ın bir parolası var.

"Pura Vida."

Tasasız, umursamaz, elindekiyle yetinen bir yaşam anlamına geliyor.

Kosta Rikalı futbolcuların bu maçtaki halini bundan iyi anlatan bir deyim olamazdı.

Dünya şairi Nazım Hikmet, “Mesele esir düşmekte değil,

teslim olmamakta bütün mesele” demişti Laz İsmail şiirinde.

Kosta Rika daha maçın başında teslim bayrağını çekti İspanya'ya.

Matadorun son vuruşunu bekleyen güçsüz bir boğa gibi kaderine boyun eğdi.

Sonuç:

İspanya: 7

Kosta Rika: 0

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