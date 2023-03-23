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Ünlü modele kargonuz var infazı. Kurşun yağdırıldı

Brezilyalı model Diogo Da Silva Joaquım, kargo bahanesiyle çağırıldığı iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Joakuim bacağından ve kolundan yaralandı. Şüpheli şahıs ise kaçtı.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 10:57
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Brezilyalı model İstanbul'da kurşun yağmuruna tutuldu

Ünlü modele kargonuz var infazı. Kurşun yağdırıldı
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İstanbul Kağıthane Sultan Selim Mahallesi’nde model olarak çalıştığı iş yerindeyken, 15 Mart’ta yabancı bir numaradan “kargonuz var” mesajı alan model Diogo Da Silva Joaquım (31), evde olmadığını, iş yerinde olduğunu söyledi. Şüphelinin kargoyu iş yerine bırakabileceğini söylemesi üzerinde model Joaquım, iş yerinin konumunu şüpheliye mesaj olarak gönderdi.

3 yıl önce İstanbul’a yerleşen Diogo Da Silva Joaquım, gerçekten kargo alacağını sanarak iş yerinin önüne çıktığı sırada kafasında kask olan şüphelinin silahlı saldırısına uğradı.

Kurşunlardan ikisi Diogo Da Silva’nın bacağına, biri de koluna isabet etti.

Brezilyalı model hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Daha sonra da şüpheliden şikâyetçi oldu. Polis ekiplerinin şüpheliyi yakalamak için çalışmaları sürüyor.
 

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