5 Mart 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Yolcu otobüsü devrildi: 8 yaralı

Isparta-Antalya karayolunda yolcu otobüsü devrildi. Kazada 8 kişi yaralandı. 

Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar - 15:31
Takip Et

Isparta-Antalya karayolunda kaza: 8 yaralı 

Yolcu otobüsü devrildi: 8 yaralı
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Isparta-Antalya karayolunda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Isparta-Antalya karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sedat Ö. idaresindeki 41 GK 642 plakalı yolcu otobüsü, Dereboğazı mevkiinde devrildi.

Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan otobüs sürücüsü ve otobüste bulunan 7 yolcu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. 

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kamu hastanelerinin başhekimleri bir araya geldi
1
﻿Kamu hastanelerinin başhekimleri bir araya geldi
﻿Kamu hastanelerinin başhekimleri bir araya geldi
﻿Bingöl'de 4,1 büyüklüğünde deprem
2
﻿Bingöl'de 4,1 büyüklüğünde deprem
﻿Bingöl'de 4,1 büyüklüğünde deprem
﻿İYİ Parti lideri Meral Akşener reklam arasında Ersan Şen’i aradı
3
﻿İYİ Parti lideri Meral Akşener reklam arasında Ersan Şen’i aradı
﻿İYİ Parti lideri Meral Akşener reklam arasında Ersan Şen’i aradı
﻿Kayseri'de feci kaza: Yanan tırın sürücüsünü polis kurtardı
4
﻿Kayseri'de feci kaza: Yanan tırın sürücüsünü polis kurtardı
﻿Kayseri'de feci kaza: Yanan tırın sürücüsünü polis kurtardı
﻿Vergi affı paketine ilişkin detaylar belli oldu
5
﻿Vergi affı paketine ilişkin detaylar belli oldu
﻿Vergi affı paketine ilişkin detaylar belli oldu
﻿Depremlerde can kaybı 45 bin 968'e yükseldi
6
﻿Depremlerde can kaybı 45 bin 968'e yükseldi
﻿Depremlerde can kaybı 45 bin 968'e yükseldi
﻿İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş istifa etti
7
﻿İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş istifa etti
﻿İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş istifa etti
﻿11 Nisan Stadı'ndaki TFF 2. Lig maçı 11-0 bitti
﻿11 Nisan Stadı'ndaki TFF 2. Lig maçı 11-0 bitti
﻿11 Nisan Stadı'ndaki TFF 2. Lig maçı 11-0 bitti
﻿Deprem bölgesi için fırtına uyarısı
﻿Deprem bölgesi için fırtına uyarısı
﻿Deprem bölgesi için fırtına uyarısı
﻿Bodrum'da Altay yağmura tutuldu
﻿Bodrum'da Altay yağmura tutuldu
﻿Bodrum'da Altay yağmura tutuldu
﻿Kahramanmaraş’ta deprem
﻿Kahramanmaraş’ta deprem
﻿Kahramanmaraş’ta deprem
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.